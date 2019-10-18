Mucize kadın hem kanseri yendi hem mesleğini kazandı!

Hastayken kitap yazmaya karar veren İşbilen, yaşadığı zorlu süreci diğer hastalara anlatmak için "Küllerinden Doğuş" adlı kitabı yazdı. İyileştikten sonra kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alarak kadınların sorunlarıyla ilgilenen İşbilen, şimdilerde ise yazdığı kitabın filmini çekebilmek için kolları sıvadı.

"VAZGEÇECEK NOKTAYA GELDİM"

Emine İşbilen yaptığı açıklamada, hastalıkları nedeniyle hayalini kurduğu üniversiteyi açıktan okumak zorunda kaldığını söyledi. Hayatının en zorlu sürecinin geçmişteki 6 yıl olduğunu anlatan İşbilen, şöyle devam etti:

"6 yıl önce birçok zorluk görmeye başladım. Bunlar birçok kadının yarasına dokunan zorluklardı. Ailevi sebeplerden dolayı travmalara neden olan sıkıntılar yaşadım. O günden sonra zayıflama hastalığı (anoreksiya) ve tiroit kanserine yakalandım. Gerçekten çok zorlu günler geçirdim. İki çocuğum var onlara dahi yeterince anne olamaz hale gelmiştim. Hayalini kurduğum mali müşavirlik mesleğine çalışıp hazırlanmam gerekirken artık ondan bile vazgeçecek noktaya gelmiştim fakat bir gün silkelendim kendime ve çocuklarıma hastalığıma yenik düşerek kötülük yapamam dedim ve kendime geldim."

"KADINLARA MERHEM OLMAYA ÇALIŞTIM"

Hiçbir şeye yenik düşmemek için azimli bir tedavi süreci geçirdiğini aktaran İşbilen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yavaş yavaş azimle ayağa kalktım. Bu zorlukları yaşarken çok büyük bir ahdetmiştim. Bir gün zorlukları aşıp hedeflediğim noktaya varırsam eğer benim gibi bütün kadınlara ışık olacağıma yemin etmiştim. Hepsini yerine getirdikten sonra önce sivil toplum örgütleriyle başladım. Elimin uzandığı yere kadar kadınlar için yürütülen çalışmalara yaralarına merhem olmaya çalıştım. Ondan sonra da 'Daha iyi bir şeyler yapmalıyım.' dedim. Yaptıkça 'Daha da iyi, güzel, toplum için faydalı işlerimi artırmalıyım.' dedim. Söz uçar yazı kalır düşüncesiyle bir kitap yazmak istedim."

AA