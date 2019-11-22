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  3. Mucize doktor fragmanı şaşkına çevirtti! Yayından kaldırdılar

Mucize doktor fragmanı şaşkına çevirtti! Yayından kaldırdılar

Mucize doktor fragmanı şaşkına çevirtti! Yayından kaldırdılar

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor yayınlandığı günden beri izleyicilerin büyük beğenisini topluyor. Reytinglerde zirveyi oynayan Mucize Doktor'da yeni bölümler iple çekiliyor. Dizinin yayınlanan son fragmanında yapılan gaf izleyicileri şaşırttı.

Mucize Doktor dizisi yayınlandığı günden bu yana geniş kitlelerce takip edilmeye başladı. Dizi severler her hafta Mucize Doktor'un yeni bölümlerini beğeniyle izliyor. Mucize Doktor'un yayınlanan son fragmanında bir gaf yapıldığı görüldü. 

Mucize Doktor dizisinin yeni fragmanında Doktor Nazlı'nın "Tüm damarlar tümörlerle kaplı" yerine "Tüm tümörler damarlarla kaplı" demesi üzerine, tanıtım apar topar yayından kaldırıldı.


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