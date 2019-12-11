Mucize aroma! Alzheimer hastalığı artık tehdit değil!

Antioksidan maddeler vücuttaki zararlı serbest radikallerle savaşarak onları absorbe ederler. Antioksidan içeriği zengin olan tarçın, flavonoidler ve fenolik asit ile vücuttaki stresi azaltıp vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatmaktadır. Dolayıısyla alzheimer hastalığına karşı da koruyucu etkisi bulunuyor. Bununla birlikte içeriğindeki güçlü antioksidanlarla kansere neden olan hücrelerin büyümesini engelleyerek kansere karşı koruma sağlar.

ALZHEİMER’A KARŞI KORUYUCU

Tarçının nörodejeneratif hastalıklara karşı olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Alzheimer hastalığının önemli nedeni olan beyindeki tau proteinin büyümesi durumuna karşı tarçın, ters yönde etki ederek bu proteinin büyümesini engellemektedir. Aynı zamanda beyindeki iletişime yardımcı olan nöronları ve duyusal aktiviteleri koruyarak parkinson hastalığına da iyi geldiği düşünülmektedir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Sindirim sistemindeki yiyeceklerin daha yavaş dağılmasını sağlayarak kan şekeri seviyesini dengede tutar. Böylece ani acıkmaları ve tatlı krizini önler . Bu doygunluk hissi ile kişinin fazla yiyecek tüketmesinin önüne geçer ve zayıflamasına yardımcı olur. Insulin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet ve metabolik direncin önlenmesinde etkilidir. Günlük en fazla 2 çay kaşığı kadar tarçın tüketilebilir. Aynı zamanda güne daha zinde başlamaya ve yorgunluktan kaynaklı baş ağrılarını hafifletmeye etki eder.

İNFLAMASYONA KARŞI SAVAŞCI

Tarçının anti-inflamatuar özelliği vardır. Bu özelliği ile vücuttaki doku hasarı ile savaşır. Yüksek tansiyon, kalp krizi, felç gibi hastalıkları engellemekte etkilidir. Kötü kolesterolü düşürerek iyi kolesterolün yükselmesinde rol oynamaktadır.

KEMİK SAĞLIĞINA YARARLI

Tarçın, içeriğindeki kalsiyum ve kalsiyumun emilimine yardımcı olan mineral manganez içeriği sayesinde kemik oluşumunu destekler ve kemikleri korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda günlük 1 çay kaşığı tarçın eklenerek yapılmış tarçın çayı kemik ağrılarına da iyi gelmektedir.

DAHA CANLI BİR CİLT İÇİN

Tarçın, kollajen üretimine destek olduğu tespit edilmiştir. Kollajen, cildin genç ve sağlıklı olmasını sağlar. Tarçın ile yapılan peelingler cildi beslemektedir. Cilt bakımı ve sivilce tedavisinde kontrollü olarak kullanılabilir.

METABOLİZMA HIZLANDIRAN ELMALI TARÇIN ÇAYI TARİFİ

1 adet elma kabuğu

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet kabuk tarçın

5-6 adet karanfil

2 su bardağı su, 2 su bardağı suyun içine elma kabuğu ve limon dilimleri eklenerek 10 dakika boyunca ocakta kaynatınız. İçine kabuk tarçın ve karanfilleri ekleyerek 5 dakika boyunca demlenmeye bırakınız. Malzemeleri süzüp afiyetle içiniz.

Özge Demirelli