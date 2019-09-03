Sesi dünyayı kasıp kavuruyor: Montserrat Caballe

Montserrat Caballe, kusursuz sesi ile 1957-1959 yılları arasında Basel Operası, 1959-1962 yılları arasında ise Bremen Operası gibi önemli yerlerde görev almıştır. Katalan opera soprano Montserrat Caballe, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi gibi dünya üzerinde isim yapmış birçok ünlü bestecinin eserlerini yorumlamıştır.

MONTSERRAT CABALLE BİYOGRAFİ

Montserrat Caballé (d. 12 Nisan 1933 – ö. 6 Ekim 2018), Katalan kökenli İspanyol kadın soprano ve opera sanatçısıdır. 20'inci Yüzyıl'ın en büyük kadın opera sanatçılarından birisidir. Çok çeşitli (bel canto) repertuarlar seslendiren sanatçı modern operanın en iyi seslerinden birisiydi. Kusursuz müzisyen yönünü sesindeki tennikle birleştirip operada kusursuz bir sanatçı olarak öne çıkmıştır.

Sanatçı 12 Nisan 1933'te Barselona, İspanya'da doğdu. Doğduğu kentte konservatur'da müzik eğitimi görüp üstün başarıyla mezun oldu. Profesyonel kariyerine 1956'da Basel'de “La bohème” adlı operette Mimi rolüyle başladı. Daha sonra 1959'dan 1962'ye kadar geniş yelpazede yapımlarda rol aldığı Bremen Operası'nda görev aldı.

Sanatçının uluslararası platformda tanınması ise 1965'te New York Şehri'nde Carnegie Opera Salonu'nda Donizetti'nin “Lucrezia Borgia” adlı eserinin performansında asıl oyuncu Marilyn Horne'nin yerine geçerek sahne almasıyla gerçekleşmiştir. Performansı halktan ve eleştirmenlerden büyük beğeni toplamış sanatçı bu beğeni karşısında sahne aldığı gece duygulanmıştır. Opera sanatçısı Caballé bu başarısını aynı yıl, Metropolitan Operası'nda sahnelenen Gounod'un “Faust” adlı eserinde canlandırığı "Marguerite" rolüyle devam ettirmiştir.

Bu başarısından sonra Dünya'nın en kapsamlı opera festivallerinde şarkı söylemeye davet edildi. Özellikle Rossini, Donizetti, Bellini ve Verdi gibi bestecilerin geri planda kalmış eserlerinden uyarlanan operetlerde sahne alarak ses verdiği karakterlerle sahnede hayranlık uyandırmıştır.

Sanatçı 1987'de ve 1992'de Olimpiyatlar esnasında Queen grubu solisti şarkıcı Freddie Mercury ile birlikte sahne almıştır.

ÖLÜMÜ

Dünya'ca ünlü İspanyol opera sanatçısı Montserrat Caballé 6 Ekim 2018'de doğum yeri Barselona kentinde safra kesesi iltihabı sonucu 85 yaşında ölmüştür.