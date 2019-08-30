Mısırın cilt ve saç sağlığına 6 faydası!

Zengin miktarda karbonhidrat içeren mısırın sayısız faydası vardır. Yaz gelmesiyle daha sık tüketilmeye başlanan mısır 7’den 70’e herkesin sevdiği bir sebzedir. Mısırı sıklıkla tüketenler çok fazla. Kırmızı, mor ve kahverengi olarak bulunan mısırın en popüleri sarı taneli olanıdır. Mısır tüketimi kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırarak dışkının dışarı atılmasını kolaylaştırır ve dolaylı olarak kilo vermeye yardımcı olur.

MISIRIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Harika lezzeti ve çok yaygın olarak yemeklerde tüketimi dışında mısırın sağlık açısından çok fazla faydası vardır. Mısırın sağlık açısından faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Güzel tadına ek olarak, mısır yüksek lif kaynağı sunar. Aşağıda faydalarını okuyabilirsiniz.

Mısır Sindirim Sistemi İçin Sağlıklıdır: Mısır hem çözünür hem de çözünmez lif ve diyet lifi içermektedir. Bu özelliğinden dolayı vücutta kolesterol emilimine yardımcı olur ve bunun bir sonucu olarak bağırsak sendromu, ishal gibi sorunların oluşmasına engel olabilir. Bunun yanında bu özelliği yardımıyla kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırarak dışkının dışarı atılmasını kolaylaştırır ve dolaylı olarak kilo vermeye yardımcı olur. Mısır kabızlık, hemoroid sorunları ve kolon kanserini önleme noktasında sağlığımıza ciddi anlamda katkıda bulunabilir.

Mısır Anemiyi Önler: Aneminin meydana çıkmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi B12 ve folik asitlerin vücutta yetersiz miktarda olmasıdır. Mısır kanda çok önemli bir görevi yerine getiren kırmızı kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu temel besinleri de sağlar. Ve anemi hastalığının en önemli nedenlerinden bir tanesi olan demir eksikliğini gidermede önemli bir rol oynar.

Mısır Enerjiyi Arttırır: Mısır kısa ve uzun vadeli enerjiyi, içerdiği yüksek miktarda karbonhidratlar sayesinde verir. Mısırın bu özelliği aynı zamanda beyin ve sinir sistemi sağlığını korumak için önemlidir. Mısırın yüksek miktarda karbonhidrat içermesi aynı zamanda sindirim sistemi ve bağırsak sağlığını da korur. Bir bardak mısır ortalama 29 gram karbonhidrat sağlar. Bu özelliğinden dolayı, enerji depolamak için sporcular tarafından yaygın olarak tüketilmektedir. Mısırın kaybedilen enerjiyi geri getirmesi için antrenmandan veya çalışmadan 1-2 saat önce tüketilmesi önerilmektedir.

Mısır LDL Kolesterolü Düşürür: Kolesterol iyi ve kötü olarak adlandırılır ve karaciğer tarafından üretilir. Yağlı gıda alımı LDL yani kötü kolesterol seviyesini arttırır ve böylece istenmeyen kalp sorunları ortaya çıkabilir. Fakat tatlı mısır LDL seviyesini düşürür ve kanın sağlıklı bir şekilde akışını sağlayabilir. Bu özelliği sayesinde mısır vücutta kolesterol emilimini sağlayarak kalp sağlığı başta olmak üzere yüksek kolesterolden kaynaklanabilecek birçok hastalıktan bünyeyi korur.

Mısır Kilo Vermeyi Kolaylaştırır: Mısır kilo sorunu olan insanlar için mükemmel bir besin tercihi olabilir. Mısır bol miktarda karbonhidrat içerir ve aynı zamanda yoğun kalori içerir. 1 bardak mısır tanesi ortalama 130 kalori sağlar. Bunun dışında mısır; sindirim sistemini, özellikle bağırsak hareketlerini canlı tuttuğu için kilo vermeye yardımcı olabilir.

Mısır Diyabet ve Hipertansiyonu Önler: Organik mısır diyabet sorunlarını çözme ve azaltma noktasında inanılmaz katkıda bulunabilir. Mısır tanelerinin düzenli olarak tüketilmesi insülin bağımlılığı olmayan diyabet hastalıklarını giderebilir. Bunun dışında içerdiği B vitamini, protein ve karbonhidratlar yardımıyla böbreküstü bezlerinin işleyişini destekleyerek stresi önler.

Mısır Güçlü Bağ Dokusu Sağlar: Bağ dokusu kemikler, bağ, tendon, kas ve kıkırdaktan oluşur. Mısır bağ dokusunu güçlendiren mineraller içermektedir. Bağ dokusu sağlığı için mısır ayrıca manganez içermektedir. Bir bardak mısır günlük manganez ihtiyacının %12’sini içerir. Ayrıca mısırın içerdiği, demir, bakır, fosfor gibi maddeler de bağ dokusu sağlığı için önemlidir. Bu besinler, sizi kemik formunun bozulmasından korurlar.

Mısır Göz Sağlığını Korur: Mısırın sarı taneleri görüş merkezinde oluşabilecek makula dejenerasyonu, yani görme bozukluğu riskini azaltan karotenoidler denen maddeler içerir. Bunun yanında beta-karoten içermektedir, böylece daha iyi bir görme yeteneği sağlar. Ayrıca A vitamini içerir. Bu vitamin sayesinde mısır uzun vadede göz sağlığını korur.

Mısır Kanserden Korur: Bu konuyla ilgili olarak yapılan birçok araştırma, mısırın etkili bir antioksidan olarak serbest radikalleri etkisiz hale getirdiğini ortaya koymuştur. Bunun bir sonucu olarak mısır özellikle göğüs ve karaciğer kanserine neden olan tümörlerin oluşmasına neden olan unsurları ortadan kaldırabilir.

Mısır Hamilelik Döneminde Faydalıdır: Folik asitin zengin bir kaynağı olan mısır, hamile kadınlar için faydalıdır. Gebe kadınlarda folik asit eksikliği kilolu bebeklerin doğmasına neden olur ve ayrıca doğumda nöral tüp defekti sorununa neden olabilir. Anne ve çocuk sağlığı için hamilelik döneminde anne adayının mısır tüketmesi önerilir. Ancak yüksek kan basıncı, el ve ayaklarda şişme meydana gelirse mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Mısır Kalp Sağlığını Korur: Mısır yağının kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu, kolesterol seviyesini düşürücü özelliği vardır. Mısır optimal yağ asidi kombinasyonu içerir, böylece zararlı kötü kolesterol seviyesini düşürür. Bunun bir sonucu olarak damarların tıkanmasını engeller ve kan basıncının sağlıklı bir seviyede seyretmesini sağlayarak felç ve kalp krizi riskini azaltır.

Mısır Alzheimer Hastalığını Önler: Mısır enerji üretimi dışında beyin ve sinir sağlığı için de önemli katkıda bulunur. Özellikle yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan zihinsel hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir. Zihinsel hastalıkların başında gelen ve en önemlilerinden birisi olan alzheimer hastalığına neden olan unsurların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Mısırın Cilt ve Saç Sağlığına Faydaları: Mısır cilt bakımı ürünlerinde ve kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Mısır cilt sağlığını koruyan birçok mineral, vitamin ve bileşen içermektedir.

Mısır cilt sağlığı için hayati önem taşıyan A vitamini ve beta karoten içerir. C vitamini yardımıyla cildi zararlı güneş ışınlarından korur. Serbest radikallerin cilde zarar vermesini engelleyebilir.

Mısırın içerdiği birçok mineral cildin gözeneklerinin açılmasına ve nemlenmesine yardımcı olabilir, bu özelliğinin bir sonucu olarak kuru ciltlerde meydana gelen kaşınma ve dökülme problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Mısırın içerdiği E vitamini konbinasyonu cilt hücrelerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Hücrelerin çoğalmasını sağlar ve serbest radikallerden cilt hücrelerini korur. Bu özelliği aynı zamanda saç sağlığını korur, saç dökülmesini azaltabilir.

Mısırın içerdiği omega-3 ve omega-6 yağ asitleri saç sağlığı için hayati önem taşırlar, bunların yanında diğer mineral ve vitaminler özellikle demir, saçın diplerini sağlamlaştırır, saça yumuşaklık kazandırır.

Düzenli olarak mısır tüketimi, çok geniş bir alana yayılan cilt, deri ve saç sağlığı için büyük önem taşır.

PATLAMIŞ MISIRIN FAYDALARI

Patlamış mısır daha çok sinema salonlarıyla özdeşleşmiştir. Film izlerken veya sohbet esnasında meze olarak kullanılır. Fakat patlamış mısırın sağlıklı ortamlarda hazırlanması ve yağının bir sefer kullanılması gerekmektedir. Bu yüzden sağlık uzmanları patlamış mısırın faydaları hakkında farklı görüşler savunmaktadır.