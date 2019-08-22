Doğru doktora gittiğinize emin misiniz?

“Mide için hangi doktora gidilmeli?” sorusu araştırılıyor. Mide bazı sebeplerden ağrı çektiğinde, hastalar doktora başvurmalıdır. Mide rahatsızlıkları birçok hastalığın habercisi olabilmektedir. Hastanelerden randevu alınacağı gibi ALO 182’yi arayarak da telefonla randevu almak mümkündür. Mide ağrıları için randevu alınacak bölüm, 182’den randevu alırken de öğrenilmektedir.

MİDE İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?

Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vatandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiçbir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız.

Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar, kasık fıtık için hangi bölümden randevu alınır, bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar, kalça çıkığı için hangi bölümden randevu alınır, öksürük için hangi bölümden randevu alınır, emar çekimi için hangi bölümden randevu alınır, kemik ağrısı için hangi doktora gidilir, kasık ağrıları, idrar kaçırma, ateşlenme, boğaz ağrıları için hangi bölümden randevu alınmalı soruları randevu alacak hastalar için araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi Hastalık için hangi doktordan randevu alabileceğiniz hakkında alt kısımda ayrıntıları bulabilirsiniz.

Karın-mide ağrısı için hangi bölüme gidilmeli?

Karın veya mide ağrısı için dahiliye-İç hastalıkları bölümüne gidilmeli. İşte Dahiliye bölümünü baktığı hastalıklar: