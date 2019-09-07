Erkeklerde daha sık görülüyor...
Kas dokularından yapılmış esnek bir torba olan mesanenin görevi; idrar depolamaktır. En yaygın kanserlerden biri olan mesane kanseri, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Mesane tümörleri iyi veya kötü huylu olabilir. Mesane kanseri daha çok ileri yaştaki bireylerde görülür. Mesane kanseri belirtileri ve tedavisi hakkındaki detaylar haberimizde…
Mesane kanseri belirtileri ve tedavisini sizler için araştırdık. Mesane kanserinin en sık belirtisi idrar kan oluşmasıdır. Diğer belirtileri ise; geçmişte radyasyona maruz kalmış olmak, mesane iç duvarının kronik tahrişi, kimyasallara maruz kalmak, sigara ve tütün kullanımıdır. Mesane kanserinde her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir.
İŞTE MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ
Mesane içerisinde yer alan hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğaldıkları zaman ortaya çıkmaktadır.
Risk Faktörleri
Esas olarak nedeni bilinmemekte olup bilinen olası risk faktörleri şunlardır;
- Sigara içme
- Kronik(uzun süreli) mesane enfeksiyonu
- Bazı kimyasallara (Benzen ve arilamin gibi) maruziyet
- Daha öncesinde tedavi amacıyla alt karın bölgesine radyoterapi uygulanması
Belirtileri
En sık görülen belirti idrarda kan görülmesidir.
Diğer belirtiler şunlardır;
- Sık idrara çıkma veya acil idrara çıkma ihtiyacı hissetme
- İdrar yaparken sırtta veya alt karın bölgesinde ağrı hissetme
Tanı
Mesane kanserinde temel tanı aracı sistoskopidir.
Sistoskopi esnasında, ince bir tüple idrar yollarından girilerek mesane incelenmekte, gerekli görüldüğü takdirde biyopsi alınmaktadır.
Tanıda ve evrelemede farklı tetkikler de gerekli olabilir(Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi veya MR gibi).
Tedavi
Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; radyoterapi, kemoterapi gibi, cerrahi farklı seçenekleri içermektedir.