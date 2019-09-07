Erkeklerde daha sık görülüyor...

Mesane kanseri belirtileri ve tedavisini sizler için araştırdık. Mesane kanserinin en sık belirtisi idrar kan oluşmasıdır. Diğer belirtileri ise; geçmişte radyasyona maruz kalmış olmak, mesane iç duvarının kronik tahrişi, kimyasallara maruz kalmak, sigara ve tütün kullanımıdır. Mesane kanserinde her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir.

İŞTE MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Mesane içerisinde yer alan hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğaldıkları zaman ortaya çıkmaktadır.

Risk Faktörleri

Esas olarak nedeni bilinmemekte olup bilinen olası risk faktörleri şunlardır;

Sigara içme

Kronik(uzun süreli) mesane enfeksiyonu

Bazı kimyasallara (Benzen ve arilamin gibi) maruziyet

Daha öncesinde tedavi amacıyla alt karın bölgesine radyoterapi uygulanması

Belirtileri

En sık görülen belirti idrarda kan görülmesidir.

Diğer belirtiler şunlardır;

Sık idrara çıkma veya acil idrara çıkma ihtiyacı hissetme

İdrar yaparken sırtta veya alt karın bölgesinde ağrı hissetme

Tanı

Mesane kanserinde temel tanı aracı sistoskopidir.

Sistoskopi esnasında, ince bir tüple idrar yollarından girilerek mesane incelenmekte, gerekli görüldüğü takdirde biyopsi alınmaktadır.

Tanıda ve evrelemede farklı tetkikler de gerekli olabilir(Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi veya MR gibi).

Tedavi

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; radyoterapi, kemoterapi gibi, cerrahi farklı seçenekleri içermektedir.