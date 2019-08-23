Yerel bir dans: Merengue

Merengues dansı; omuz silkme, seri ayak hareketleri ve yöresel özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmiş hikâyeleriyle de merak uyandırmış, kökleri Dominik Cumhuriyeti'ne dayanan bir yerel danstır. Dominik Cumhuriyeti’nin yerel dansının 19. yüzyılda popülerleşip günümüze kadar gelmiş ve hala dünyanın birçok yerinde yapılmaktadır.

MERENGUE TARİHİ

Merengue ya da Merenge, Dominik Cumhuriyeti'nin yerel dansıdır.

Ancak bu dansta komşu ülke Haiti'nin de etkileri vardır. Merenge çok hareketli, öğrenilmesi kolay bir danstır.

KÖKENİ

Dansın kökeniyle ilgili iki farklı öykü anlatılır. İlkine göre bu dans, zincirlenmiş kölelerin hareket edebilme arzusuyla yaptıkları davranışları konu alır. Diğerine göreyse dans, savaşta bacağından vurulan bir kahramanın eve dönüşü sırasında zıplayarak ve bacaklarını sürükleyerek yaptığı hareketleri yansıtır.