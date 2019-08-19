Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri

Meme kanseri kadınlarda görülen bir kanser türü olup, her 8 kadından birinin bu kansere yakalanması söz konusudur. Meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Evde yapılan muayenelerle meme kanseri kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz. Memede koltuk altına doğru bir kitle ele geliyorsa bir doktora görünmekte fayda var…

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:25
19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:25
Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri

Meme kanserinde yanlış bilinen şeylerden biri de hastalığın semptomlarından birinin memeden meme ucundan kan gelmesi, hastalık çok ilerlemediği sürece böyle bir şeyle karşılaşılmaz. Meme kanserinin gelişimini tetikleyen faktörler; obez ve aşırı kilolu olmak, yeterli fiziksel aktivitede bulunmamak, ilk doğum yaşı 30’dan sonra olan ve ya hiç doğum yapmamış olanlar, ergenlik dönemine erken girmiş kızlarda, 55 ve üzeri yaştan sonra menopoza girememek de meme kanseri riskini arttıran etmenler arasındadır.

MEME KANSERİ

Meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski vardır. Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir.

Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. En sık görülen tipi; meme kanallarından kaynaklanan “duktal” kanser denen kanserlerdir. Süt üreten bezlerden köken alan “lobüler” kanserler de sık görülür. Ayrıca diğer dokulardan kaynaklanan daha nadir medüller, tübüler, müsinöz gibi tipleri de vardır.

RİSK FAKTÖRLERİ

Meme kanseri gelişiminde bilinen en önemli risk faktörleri şunlardır;

  • Obez veya aşırı kilolu olmak
  • Yeterli fiziksel aktivite yapmamak
  • Alkol kullanımı
  • İlk doğum yaşı 30’dan sonra olanlar veya hiç doğum yapmamış olanlar
  • İlk adet yaşı: İlk adetini erken yaşlarda görenler, yaşam boyu daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır.
  • Menopoz yaşı:Menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği dönemdir. İleri yaşta (>55 yaş) menopoza girme meme kanseri riskini arttırmaktadır. Burada da etken uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmadır.
  • Kadın cinsiyet, ileri yaş
  • BRCA-1, BRCA-2 mutasyonları gibi bir takım genetik değişiklikler
  • Meme kanseri öyküsünün bulunması
  • Göğüse radyoterapi almış olmak
  • Bazı iyi huylu meme hastalıkları (fibroadenom, papillomatosis, gibi)
  • Ailede meme kanseri öyküsü olması: Annesinde, anne tarafından akrabalarında, teyzesinde ve ve/veya kız kardeşinde meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri gelişmesi riski normal toplumdan daha fazladır.

BELİRTİLER

 Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların çok azında ağrı da belirtilere eşlik edebilir.

Daha nadir olarak memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere meme ucu belirtileri yer almaktadır. Sanıldığının aksine ağrı ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya çıkmaktadır.

TANI:

Erken evrede meme kanserleri diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi ileri dönemlere gelene kadar belirgin bir belirti vermeyebilir. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Bu nedenle, meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamanız çok önemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Erken tanı için üç temel yöntem uygulanabilir. Bunlar ; evde kendi kendine yapılan meme kontrolleri ( Kadınların 20 yaşından sonraki dönemde, her ay memelerini kendi kendilerine muayene etmeleri gereklidir.)Meme dokusu içerisinde herhangi bir şüpheli kitle ele geldiğinde vakit geçirmeden doktora başvurunuz. Ayrıca 40-69 yaş arası kadınların 2 yılda bir mamografi tetkiklerini yaptırmaları gerekmektedir.

TARAMA:

Normalde 20 yaşından sonra meme muayenesi ve yılda bir kez doktorda meme muayenesi yaptırmanız önerilir. Bu nedenle, erken dönemde hastalığın yakalanması için kadınların bilgi sahibi olması gereklidir. 50 yaşından sonra 2 yılda bir mamografi çekilmesi önerilmektedir. Ulusal kanser tarama programı önerilerine göre ülkemizde uygulanan meme kanseri tarama protokolü aşağıda yer almaktadır.

20-40 yaş arası; Ayda bir kendi kendine meme muayenesi

40-69 yaş arası; Ayda bir kendi kendine meme muayenesi, iki yılda bir mamografi çekilmesi gerekmektedir.

 TEDAVİ

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler: Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.

ilgili yazılar
Kronik böbrek hastalığından korunmanın 8 altın kuralı
Kronik böbrek hastalığından korunmanın 8 altın kuralı
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Hareketsiz yaşam inme geçirmeye sebep oluyor!
Hareketsiz yaşam inme geçirmeye sebep oluyor!
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Uyuşma ve karıncalanma hissi neden oluşur?
Uyuşma ve karıncalanma hissi neden oluşur?
Uzun soluklu faydası etkiliyor: Hurma özü
Uzun soluklu faydası etkiliyor: Hurma özü
En Yeniler
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Etli ekmeğin en lezzetli tarifi!
Etli ekmeğin en lezzetli tarifi!
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Avuç içi terlemesini engellemenin 6 yolu
Avuç içi terlemesini engellemenin 6 yolu
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
Uzun soluklu faydası etkiliyor: Hurma özü
Uzun soluklu faydası etkiliyor: Hurma özü
Kronik böbrek hastalığından korunmanın 8 altın kuralı
Kronik böbrek hastalığından korunmanın 8 altın kuralı
Rüyanızda eski sevgilinizi gördüyseniz...
Rüyanızda eski sevgilinizi gördüyseniz...
10 maddeyle sinüzit belirtileri
10 maddeyle sinüzit belirtileri
Zamanında tedavi edilmezse öldürücü olabiliyor: Sıtma
Zamanında tedavi edilmezse öldürücü olabiliyor: Sıtma
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin