Meme kanseri kadınlarda en sık karşılaşılan kanser türleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, ailesinde kanser hastalığı olmayanlar için de kanser tarama testini öneriyor. Peki, meme kanseri tarama testi ne zaman yapılmalı?

İHA'ya açıklamalarda bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Oktay, kanserde tarama yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Oktay, kanserde erken tanının tarama testleri ile mümkün olduğunu belirterek, “Herhangi bir risk faktörü içermeyen, ailesel kansere yatkınlık hastalığı veya ailesinde sık kanser öyküsü olmayan bireylerde önerilen yaşlarda kanser taraması istenmektedir.” dedi.

KADINLAR NE ZAMAN TARAMA TESTİNE BAŞVURMALI?

Kadınlarda en sık görülen meme kanseri taramasına 40 yaşında başlanmasının önerildiğini, yılda bir kere mamografi ve ultrason ile taramanın yapıldığını, 20 yaşından önce kadınların ayda bir kere her adet döneminden sonra kendilerini elle muayene etmelerinin önerildiğini aktaran Oktay, şu bilgileri verdi:

“Herhangi risk faktörü içeren veya aile öyküsü olanlarda hekiminizin önerdiği daha erken yaşlarda tarama başlanmalıdır. Diğer tarama yapılması önerilen kanser rahim ağzı kanseridir. Tarama yaşı 20 yaştır ve her 3 yılda bir pap smear testi yapılması önerilir. 30 yaşından sonra ise 5 yılda bir HPV DNA testi yapılması önerilmektedir. Tarama önerilen diğer kanser türü kolonrektum kanseridir. Birçok çalışma ve kılavuzda 40 yaşından sonra bir kere bazal bir kolonoskopinin yapılması ve eğer herhangi bir risk faktörü içermiyorsa kişiye tarama amaçlı 10 yılda bir kolonoskopi yapılabileceği belirtilmektedir. Standart tarama 50 yaşından sonra yılda bir kere gaitada gizli kan bakılması ve 10 yılda bir kolonoskopidir.”

“ERKEN TANI HAYAT KURTARIR”



Erken tanının hayat kurtardığını vurgulayan Doç. Dr. Esin Oktay, “Akciğer kanseri taraması ise 30 yılda 30 paket sigara öyküsü olan kişilerde 55 yaşından sonra düşük doz radyasyon verilerek yapılan tomografi cihazları ile yılda bir kere yapılır. Ancak bu cihazlar çoğu hastane ve sağlık kuruluşunda olmadığı için röntgen olarak bilinen akciğer grafisi ile yapılmaktadır. Son olarak da tarama programında olan prostat kanseridir. 50 yaş ve üstünde erkeklerde kanda PSA testi ve prostat muayenesi ile prostat kanseri taraması önerilir.” dedi.

Doç. Dr. Esin Oktay, bütün bu testler için Sağlık Bakanlığının KETEM olarak bilinen kanser tanı merkezleri kurduğunu, halkımızın bu merkezlere başvurarak taramalarını yaptırabileceğini ifade etti.