Mehmet Şef iş önerdi! MasterChef'te herkes şaşkınlık yaşadı

MasterChef'te elemede son 2’ye kalan isimler Rıfat ile Kıvanç oldu. Rıfat balığının derisini kılçığını çıkarmak isterken yırttı. Kıvanç ise paneleyip kızartırken balığına zarar verdi. Bu da iki yarışmacıyı son ikiye bıraktı. Hem balığının derisi yırtan hem de iç pilavı çiğ kalan Kıvanç elenen isim oldu.

İŞ TEKLİF ETTİ

Eleme öncesinde paylaşımları dolayısıyla sosyal medyada Kıvanç Ermiş’in elendiğine ilişkin dedikodular çıkmıştı. Mehmet Şef elenen isme iş önerdi ve büyük şaşkınlık yaşandı.