Paraguay'da üretiliyor: Yeşil altın

Yerba mate olarak da adlandırılan mate çayının faydaları saymakla bitmiyor. Mate çayı, vitaminler açısından oldukça zengin bir çaydır. Mate çayında 24 vitamin, 15 amino asit ve çeşitli antioksidanlar bulunmaktadır. Tropik veya yarı tropik iklimlerde yetişen mate çayı, Avrupa’da “yeşil altın” olarak adlandırılmaktadır. Paraguay yağmur ormanlarında doğal olarak yetişen yerba mate ağacından elde edilen mate çayı, aynı zamanda “paraguay çayı” olarak da bilinmektedir.

20 Ağustos 2019 Salı 09:50
20 Ağustos 2019 Salı 09:50
Paraguay'da üretiliyor: Yeşil altın

Mate çayı, zayıflatıcı etkisiyle de kilo vermek isteyen tarafından tercih edilmektedir. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan mate çayı, birçok hastalığı önleyici etkiye sahiptir. Kafein ve teobromin gibi uyarıcılar içeren mate çayı, obezite tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Vücut sağlığına önemli katkılarda bulunan mate çayı, Latin Amerika yerlileri tarafından sihirli çay olarak nitelendirilmektedir.

MATE ÇAYI NEDİR?

Güney Amerika'ya özgü küçük bir ağaç olan "Yerba Mate"nin yapraklarından elde edilen mate çayı kafein ve teobromin gibi uyarıcılar içermektedir. Son yıllarda bu uyarıcı etkisiyle özellikle kilo verme ve yorgunluğa karşı.

Güney Amerika’ya özgü küçük bir ağaç olan “Yerba Mate”nin yapraklarından elde edilen mate çayı kafein ve teobromin gibi uyarıcılar içermektedir. Son yıllarda bu uyarıcı etkisiyle özellikle kilo verme ve yorgunluğa karşı kullanılan mate çayı yeşil ve siyah çaya alternatif olarak gösterilmektedir.

Brezilya, Arjantin ve Paraguay başta olmak üzere tüm Güney Amerika kıtasında tüketilen mate yaprakları uyarıcı etkisi dışında içerdiği 24 vitamin, 15 amino asit ve antioksidanlarla vücudu ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılmaktadır.

Bağışık sistemine donanım kazandıran mate çayının faydaları, içerdiği antioksidan özüyle taçlanmaktadır. Sağlığa muhteşem katkılar sağlayan bitki;

  • Zayıflama ve kilo kontrolü sağlar.
  • Depresyonu önler, iyileştirir.
  • Kaygıyı azaltır, rahatlatıcı etkiye sahiptir.
  • Sinüsleri açmada etkilidir.
  • Alerjilerin hafifletilmesinde kullanılır.
  • Kalbi destekler, daha iyi çalışmasını sağlar
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • İltihap oluşumunu önler, iyileştirir
  • Vücuda canlılık ve enerji katar
  • Sindirim sistemine katkı sağlar
  • Zihni açar, konsantrasyon ve motivasyon sağlar
  • Metabolizmayı daha hızlı çalıştırır.
  • İdrar söktürücü, yağ yakıcı özelliği bulunur.
  • Ödem atılmasında, şişliklerin giderilmesinde etkilidir.

Aşırı tüketimlerde mate çayının zararları gözlemlenebilir. Kalp çarpıntısı, tansiyon sorunu gibi nedenleri önlemek adına fazla tüketimden ve uzun süreli kullanımlardan kaçınılmalıdır. Zayıflama için düzenli içildiğinde, 3 hafta içildiğinde minimum 2 hafta ara verilmelidir.

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