MasterChef'te zorlu anlar! İzdiham arasında yemek yaptılar

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef bu hafta da çok ses getirdi. 19 Kasım Salı günü ekrana gelen MasterChef'te zorlu anlar yaşandı. Yarışmacıların popstar gibi karşılandığı alışveriş merkezinde izdiham arasında yemek yaptılar. Binlerce kişinin tezahüratları eşliğinde yapılan yemekler çok konuşuldu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve iki takım yarışmacıları da eleme adayı olmamak için mücadele etti. AnkaMall AVM'de yemek pişiren yarışmacılar bu hafta zorlu anlar yaşadı. Takımlar tantuni, mini hamburger, goralı ve krepten oluşan yemeklerin yapımında zamanla yarıştılar.

Sürenin sonunda yemekler izleyiciler tarafından denendi ve oylandı. Büyük mücadele sonrasında şefler kazanan takımı açıkladı. MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Batuhan'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım oldu. Böylece Alican kaptan olduğu ilk dokunulmazlık oyununu kaybetmiş oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye son bölümde stüdyodaki çekimlerde takım dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bu defa kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Danilo Şef'in tarif ettiği zor bir tatlıyı yapmaya çalışan yarışmacılar oldukça zorlandı. Şeflerin tadımları sonrasında tatlıyı en iyi yapan Cemre bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Cemre ilk eleme adayı olarak Yasin'i söyledi. Mavi takımdaki oylamada ise ikinci eleme adayı ise Kıvanç oldu.