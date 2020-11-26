Mardin mercimek çorbası nasıl yapılır? Mardin mercimek çorbası tarifi

Mardin mercimek çorbası hem şifasıyla hem lezzetiyle sofralarda yerini alıyor. Peki, nefis Mardin mercimek çorbası nasıl yapılır? Mardin mercimek çorbası kıyma ile yapılır. İşte akşam yemeğinize fark oluşturacak mercimek çorbası tarifi...



MARDİN MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELER



125 gram kıyma

1 adet kuru soğan

4 dal taze soğan

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı pirinç

Maydanoz

Tuz

Karabiber, kuru nane, pul biber

MARDİN ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?



Mardin mercimek çorbası için öncelikle kuru soğanı küp küp doğrayın. Sarımsakları ve taze soğanları minik minik doğrayın. Sıvı yağı tencereye alıp kızdırın. Kuru soğan, sarımsak ve taze soğanları bu sırayla tencereye alıp kavurun.

Tereyağını da ilave edin kıymayı ekleyin. Kıyma kavrulduktan sonra salçasını ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Mercimekleri de ekleyip 1-2 dakika sonra üzerine sıcak su koyun ve kaynamaya bırakın.

Mercimeklerin pişmesine yakın bulgur ve pirinçleri tencereye ilave edin.

Tuz, karabiber, kuru nane ve pul biberi de ekleyip karıştırın. Çorbanın kıvamına göre gerekirse biraz daha sıcak su ekleyin.

Bir taşım daha kaynayan ve kıvam alan çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Afiyet olsun.