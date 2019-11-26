Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Mantı hamuru nasıl yapılır?

Mantı denilince akla ilk gelen hamurunun nasıl olduğudur. Mantı hamuru ince olmalıdır. Lezzetini veren mantı hamuru nasıl yapılır merak ediliyor. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan mantı hamuru nasıl yapılır merak ediliyor. İşte mantı hamuru nasıl yapılır sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

MANTI HAMURU NASIL HAZIRLANIR?

Mantı hamurunun kulak memesi kıvamından biraz daha sert olması ve hamur özdeşleşene kadar iyice yoğurulması gerekiyor. Hamurun esnekliğini artırmak için kullanılan yumurta, hamura lezzet katarken aynı zamanda parçalanmamasını da sağlıyor.

MALZEMELER

2,5 su bardağı un

2 yumurta

¾ su

Tuz

İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER

1 adet soğan rendesi

200 gram kıyma

İsteğe göre kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber, pulbiber

SOSU İÇİN MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı su

HAZIRLANIŞI

Unu tezgaha alıp, ortasını havuz şeklinde açıp yumurta tuz ve suyu ilave edin.

Yanlardan merkeze doğru unu toplayarak hamur haline getirin.

Hamuru iyice özdeşleşene kadar yaklaşık 15 dakika yoğurun

Daha sonra iki beze haline ayırıp üzerini nemli bezle örtün. 20 dakika dinlenmeye bırakın.

Süre sonunda tezgahı unlayıp bezeye elinizle yuvarlayın.

Merdane ya da oklava yardımıyla yufkadan biraz kalın olacak şekilde açın.

Keskin bir bıçak yardımıyla, hamuru istediğiniz büyüklükte kareler halinde kesin.

Harç malzemelerini köfte kıvamına gelinceye kadar yoğurun.

Küçük bir çay kaşığı yardımıyla hazırladığınız hamurların üzerine bölüştürün.

Harç konulmuş hamurları 4 köşesinden birleştirin.

Harcın çıkmaması için, hamurun yanlarını da kapatıp, un serpiştirilmiş sığ bir tepsiye sıralayın.

3 litre suyu kaynatıp tuzunu ilave edin.

Mantı suyunu zenginleştirmek için, et suyu, bulyon, ya da sebze suyu da ilave edebilirsiniz.

Kaynayan suya mantıları birbirine yapıştırmadan atıp 10 dakika kadar pişirin.

Sosunu hazırlamak için tereyağını eritip, salçayı 1-2 dakika kavurun. Daha sonra baharatları ilave edin.

Yarım çay bardağı suyu ilave edip, sos kaynayınca ocağın altını kapatın.

Mantıları kevgir yardımıyla sudan alıp, servis tabaklarına bölüştürün.

Yoğurt ve sos ilave edip, servis yapın.