Malaga tatlısı nasıl yapılır?

Sufle, Cheesecake, San Sebastian, magnolia derken tatlı ve pasta menüsü genişledi. Farklı tatlı ve pastalar artık sıradan tatlıların yerini aldı. Bunlardan biri olan malaga pastası son dönemlerin favori lezzetleri arasında yer alıyor. Özel günlerde ve misafir geldiğinde tatlı arayışında olanların imdadına yetişen malaga pastasının lezzetli ve pratik tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

MALZEMELER

Keki İçin;

1,5 Su bardağı un

4 yumurta

1,5 buçuk su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu ve vanilya

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tepeleme yemek kaşığı kakao 2

1 tepeleme yemek kaşığı nişasta

İçine eklemek için;

Fındık parçaları

6-7 tane muz

Kreması için;

5 çay bardağı un

4 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

75 gr tereyağı

Sosu için;

200 gr bitter çikolata

200 gr süt kreması

MALAGA TARİFİ YAPILIŞI

Fırını açarak 170 dereceye ayarlayın.

Süt, şeker ve vanilyayı ekleyip bir iki dakika köpürene kadar çırpın.

Karışıma yumurtaları ilave ederek tekrar çırpın, sonra unu ve kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın.

Tepsiye oda sıcaklığında yumuşatılmış margarin yağı ile tepsinin altını ve kenarlarını yağlayıp karışımı içine dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin ve pişmenin ardından soğumaya bırakın. Kek soğurken kremayı hazırlayın.

KREMANIN YAPILIŞI

Sütü bir tencerede kaynatın, un şeker ve vanilyayı bir kapta iyice karıştırın.

Karışımı süt kaynamaya başladığında yavaş yavaş süte dökerken çırpma teli ile sürekli çırparak karıştırın ve iyice kaynatın.

Pişen krema hamurunu soğuması için bir tepsiye dökün ve yaydıktan sonra üzerine margarin yağı gezdirin.

Krema soğuduktan sonra içine 100 gr. margarin yağı ekleyip iyice beyazlayıp kabarana kadar mikserler çırpın ve dolapta bir süre soğumaya bırakın.

SOSUN YAPILIŞI

Margarini kısık ateşte eritin ve elinizi yakmayacak kadar sıcak olmasına dikkat edin.

Kremayı dökün, kaynatmadan ocaktan alın ve içine bitter parçalarını ekleyip hızlı bir şekilde karıştırın. Çikolata eriyene kadar devam edin. Hazır olan sosu kenarda bekletin.

MALAGA PASTASININ YAPILIŞI

Kek ve kremanız hazırladıktan sonra malaga pastasını yapmaya başlayabilirsiniz.

Keki tepsiden çıkartın ve beş parmak genişliğinde şerit olarak kesin.

Kekin üzerine kremayı iki üç cm kalınlığında sürün ve iki parmak genişliğinde dilimlere bölün.

Her dilimin üstüne muzları soyduktan sonra pastanın büyüklüğünde kesin ve kremanın üstüne bastırarak yerleştirin.

Kenarlarında kalan kremaları bıçakla muzların kenarlarına sürün ve muzların yapışmasını sağladıktan sonra tepsiye alıp derin dondurucuya alın.

Derin dondurucuda 20 dakika kadar soğuttuğunuz malagaları sosa batırın ve sos donduktan sonra üzerine aynı sostan ve ya çikolatalı jöleden külahtan kalem yapıp şeritler çizin. Bu işlemi aynı sostan kaşıkla dökerek de yapabilirsiniz.

Son olarak malaga pastalarının alt kenar kısımlarını Hindistan cevizi, fıstık, fındık veya rendelenmiş çikolata ile kaplayıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...