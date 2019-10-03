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  3. Mağazaya sürpriz müşteri geldi: Geyik!

Mağazaya sürpriz müşteri geldi: Geyik!

Mağazaya sürpriz müşteri geldi: Geyik!

İtalya'nın Alpler bölgesinde bir mağazaya sürpriz bir misafir geldi. Mağazanın içerisinde olan misafir geyikti. Mağazanın içerisinde geyik görenler büyük şaşkına uğradı. Oldukça gergin görünen geyik sakinleştirici ilaçlarla yatıştırıldı.

İtalya'nın Alpler bölgesinde bir mağazaya giren geyik, sıkıştığı kıyafetler arasından kurtarıldı.İtalyan Alpleri'ndeki turistik Cortina D'Ampezzo beldesinin belediye başkanı Gianpaolo Ghedina, satış görevlisi mağaza dışında bulunduğu sırada 4 ya da 5 yaşında olduğu tahmin edilen geyiğin dükkana girdiğini söyledi.

Ghedina, kıyafetlerin arasında mahsur kalan geyiğin kurtarılması için mağazanın bulunduğu işlek caddenin birkaç saat boyunca trafiğe kapatıldığını, geyiğin sakinleştirici ilaçla yatıştırıldıktan sonra doğaya salındığını ifade etti. 

(AA)

 

 

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