Lösemi hastalığının tedavisi nedir?

Kan kanseri (lösemi) belirtileri ve tedavisini sizler için araştırdık. Kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren kan kanseri, vücuttaki kan üretimi sistemini etkileyen kanserlerden birisidir. Akut ve kronik olarak ayrılan kan kanseri genel olarak, akut çeşidi ile çocuklarda ortaya çıkarken, kronik çeşidi ile daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler. Kan kanseri (lösemi) belirtilerini ve tedavisi haberimizde…

09 Ağustos 2019 Cuma 14:24
09 Ağustos 2019 Cuma 14:24
Lösemi hastalığının tedavisi nedir"

Kan kanseri (lösemi) belirtilerinden sıkça rastlananlar;  ciltte kendiliğinden veya kolaylıkla meydana gelen kanama ve çürükler, açıklanamayan ateş, ele gelen büyük lenf nodu, sık tekrarlanan enfeksiyonlardır. Kan kanseri (lösemi) bilinen risk faktörleri ise;  atom bombası gibi çok yüksek düzeyde radyasyon maruz kalınması, bazı genetik rahatsızlıklar, kemoterapi ve radyoterapi öyküsünün bulunmasıdır. Kan kanseri (lösemi) belirtileri ve tedavisi haberimizin devamında sizlerle…

İŞTE KAN KANSERİ (LÖSEMİ) BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür.

Lösemiler, vücuttaki kan üretim sistemini (lenfatik sistem ve kemik iliği) etkileyen kanserlerdir. Lösemiler akut veya kronik olarak (mikroskoptaki görünüşlerine göre alt gruplara ayrılırlar) ve tümörün yayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Genel olarak, akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken, kronik lösemiler daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler. Kan kanserinin hücre tipine göre (myeloid, lenfoid gibi) ve hastalığın süresine göre (akut, kronik) çeşitleri vardır.

BELİRTİLER

Farklı lösemi tipleri bulunmakla beraber en sık görülen belirtileri hepsi için şunlardır;

  • Ele gelen büyük lenf nodu (Özellikle koltuk altı veya boyunda)
  • Nedeni bilinmeyen Ateş
  • Gece Terlemesi
  • Sık tekrarlayan Enfeksiyonlar
  • Devam eden halsizlik, yorgunluk
  • Ciltte kendiliğinden veya kolaylıkla meydana gelen kanama ve çürükler
  • Açıklanamayan ateş
  • Vücutta özellikle kemiklerde ve eklem yerlerinde ağrı

RİSK FAKTÖRLERİ

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir.Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide  mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Löseminin gelişme nedeni bilinmemekle birlikte, bilinen risk faktörleri şunlardır;

  • Atom bombası gibi çok yüksek düzeyde radyasyon maruziyeti,
  • Bazı kimyasallar (Benzen gibi)
  • Kemoterapi veya radyoterapi öyküsünün bulunması
  • Bazı genetik rahatsızlıklar (Down Sendromu gibi)
  • Miyelodisplastik sendrom gibi bir takım kan hastalıklarına sahip olma
  • Sigara
  • Aile öyküsü

TANI

Lösemi tanısında en sık kullanılan tanı yöntemleri şunlardır;

  • Kan testleri
  • Kemik iliği biyopsisi,

TEDAVİ

Tedavi şemaları hastalığın tiplerine ve safhalarına göre değişiklik gösterir. Radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi ve kemik iliği nakli başlıca tedavi şekilleridir.

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