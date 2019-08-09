Lösemi hastalığının tedavisi nedir?

Kan kanseri (lösemi) belirtilerinden sıkça rastlananlar; ciltte kendiliğinden veya kolaylıkla meydana gelen kanama ve çürükler, açıklanamayan ateş, ele gelen büyük lenf nodu, sık tekrarlanan enfeksiyonlardır. Kan kanseri (lösemi) bilinen risk faktörleri ise; atom bombası gibi çok yüksek düzeyde radyasyon maruz kalınması, bazı genetik rahatsızlıklar, kemoterapi ve radyoterapi öyküsünün bulunmasıdır. Kan kanseri (lösemi) belirtileri ve tedavisi haberimizin devamında sizlerle…
İŞTE KAN KANSERİ (LÖSEMİ) BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ
Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür.
Lösemiler, vücuttaki kan üretim sistemini (lenfatik sistem ve kemik iliği) etkileyen kanserlerdir. Lösemiler akut veya kronik olarak (mikroskoptaki görünüşlerine göre alt gruplara ayrılırlar) ve tümörün yayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Genel olarak, akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken, kronik lösemiler daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler. Kan kanserinin hücre tipine göre (myeloid, lenfoid gibi) ve hastalığın süresine göre (akut, kronik) çeşitleri vardır.
BELİRTİLER
Farklı lösemi tipleri bulunmakla beraber en sık görülen belirtileri hepsi için şunlardır;
RİSK FAKTÖRLERİ
Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir.Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.
Löseminin gelişme nedeni bilinmemekle birlikte, bilinen risk faktörleri şunlardır;
TANI
Lösemi tanısında en sık kullanılan tanı yöntemleri şunlardır;
TEDAVİ
Tedavi şemaları hastalığın tiplerine ve safhalarına göre değişiklik gösterir. Radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi ve kemik iliği nakli başlıca tedavi şekilleridir.