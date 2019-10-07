Etlerde bulunan listeria bakterisi ölüme neden oluyor! Avrupa ayakta

Yedikleri etlerde bulunan listeria bakterisinin yol açtığı enfeksiyonlardan Hollanda'da 3 kişinin Almanya'da da 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hollanda Kraliyet Kamu Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden yapılan açıklamada söz konusu ürünlerin Offerman'a ait Hollanda'nın Aalsmer şehrindeki tesiste üretildiğinin varsayıldığını açıkladı.

Bunun üzerine Offerman Hollanda ve Belçika'da satılan Aalsmer tesisinde dilimlenip paketlenen 300 bin kilo domuz eti ürününü geri çağırdı.

Öte yanda Hollanda devlet televizyonunda ülke genelinde tüm domuz eti ürünlerinin toplatılabileceği uyarısı yapıldı.

Hollanda Gıda Güvenliği Ajansı'ndan bir sözcü Offerman şirketiyle ilgili şüphelerin bir süredir devam ettiği son aylarda ilave denetimlerin yapıldığını ve şirketten ek önlemler almasının istendiğini açıkladı.

Almanya'da meydana gelen benzeri bir hadisenin üzerine sağlık otoriteleri Wilke isimli şirketin faaliyetlerini durdurarak incelemeye aldı.

Ölüm vakalarını haricinde de hastalıklı domuz salamı ve kavurmasını yiyen onlarca kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

LİSTERİA ENFEKSİYONLARI

Listeria et ürünlerinde sıkça rastlanan bir bakteri olmakla birlikte yol açtığı enfeksiyonlar sağlıklı yetişkinlerde çok etkili olmamakta. Bakterinin yol açtığı ateş, kusma, ishal gibi rahatsızlıklar bir doktor gözetiminde rahatlıkla atlatılabiliyor ve büyük bir endişeye yol açmıyor.

Fakat yaşlılar, çocuklar ve hamileler gibi bağışıklık sistemi daha zayıf bireylerde oluşan bir enfeksiyon hayati tehlike arz edebiliyor.