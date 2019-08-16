Leblebi kaç kalori?

"Leblebi kaç kalori?" sorusu formuna dikkat edenler tarafından araştırılanlar arasında yer alıyor. Leblebi sık tüketilen kuru yemişlerdendir. 7000 yıllık bir geçmişi olduğu söylenen ve Orta Doğu’dan çıktığı düşünülen leblebi, kültürümüzde de sıklıkla kullanılan yemişlerin başında gelmektedir.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:33
16 Ağustos 2019 Cuma 13:33
Leblebi kaç kalori"

Birçok faydası bulunan leblebi, diğer kuruyemişlere göre daha az kalori içerir. Bu nedenle diyet menülerinde de kendine yer bulabilir. Sarı leblebinin vücudumuza uyku problemini giderme, bağışıklık güçlendirme gibi birçok faydası bulunmaktadır. Yarım kâse leblebinin sadece 134 kalori değerinde olduğu söylenmektedir. İşte, leblebinin kalorisi ve faydaları…

LEBLEBİ KAÇ KALORİDİR?

Leblebi Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 268 kcal kalori, 1 Kahve Fincanı (Küçük) yani 20 gramlık miktarında ise 54 kalori bulunmaktadır.

Leblebi besini veri tabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;

  • %26 daha az kalori
  • %171 daha fazla protein
  • %73 daha fazla karbonhidrat
  • %67 daha az yağ barındırır.
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