Leblebi kaç kalori?

Birçok faydası bulunan leblebi, diğer kuruyemişlere göre daha az kalori içerir. Bu nedenle diyet menülerinde de kendine yer bulabilir. Sarı leblebinin vücudumuza uyku problemini giderme, bağışıklık güçlendirme gibi birçok faydası bulunmaktadır. Yarım kâse leblebinin sadece 134 kalori değerinde olduğu söylenmektedir. İşte, leblebinin kalorisi ve faydaları…

LEBLEBİ KAÇ KALORİDİR?

Leblebi Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 268 kcal kalori, 1 Kahve Fincanı (Küçük) yani 20 gramlık miktarında ise 54 kalori bulunmaktadır.

Leblebi besini veri tabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;