7 günde 5 kilo verdiren mucizevi lahana diyeti

Lahana diyeti, 7 günden fazla yapılması asla önerilmez. Kısa sürede vücudunuzu arındırmak için çok faydalıdır. Özel bir sağlık durumunuz var ise doktorunuza danışmalısınız. İçerdiği zenginliklerden kaynaklı kanserli hücreli iyileştirme özelliğine de sahiptir. Eğer düzenli olarak kullanırsanız zihinsel bakımdan da faydalarını göreceksiniz.

LAHANA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Yağ yakıcı özelliği bulunan beyaz lahanadan faydalanarak, fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Diyetinizde lahanadan nasıl faydalanacağınızı merak ediyorsanız, işe gün boyu içebileceğiniz bir lahana çayı yapmakla başlayabilirsiniz. Lahanayı birçok seçenekte kullanabilirsiniz. Örneğin, lahanayı salataya koyabilirsiniz, çorbasını yapabilirsiniz. Diyet programınızı desteklemek adına hazırladığınız lahana çorbasını, salatasını veya lahana çayını gün boyu tüketebilirsiniz.

LAHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 litre suya 6-7 yaprak lahana eklenir ve 7 dakika kaynatılır. Sonra da bu karışımı, ılıdıktan sonra süzün ve suyunu 1 gün içinde tüketin. Lahana çorbası diyeti yapmak istiyorsanız ise bu diyet sayesinde güçlü yağ yakımı gerçekleşir. Ne kadar çok lahana çorbası tüketirseniz o kadar kilo verirsiniz. Lahana çorbasının kokusu size ağır gelse de tüketmeye çalışın. "Ne kadar lahana çorbası içilmeli?" diye soruyorsanız, dilediğiniz kadar tüketebileceğinizi bilmelisiniz. 7 gün boyunca yapmanız gereken lahana diyetiyle ortalama 5 kilo verebilirsiniz.

LAHANA ÇORBASI DİYETİ NASIL YAPILIR?

1. Gün

Lahana çorbası diyetinin ilk gününde sadece meyve tüketin. Muzun dışında istediğiniz başka bir meyveyi yiyebilirsiniz. Meyvenin yanı sıra lahana çorbasını gün boyu yemelisiniz.

2. Gün

Tüm gün istediğiniz taze, pişmiş ya da çiğ sebzeyi tüketebilirsiniz. Bezelye, kuru fasulye ve mısır tüketmemek şartıyla... Akşam yemeğinde büyük boy bir patates yiyebilirsiniz. Ancak lahana diyetinin ikinci günü hiç meyve yememelisiniz.

3. Gün

Patates dışında dilediğiniz kadar sebze; meyve yiyebilirsiniz. Lahana çorbasını yine gün boyu tüketmelisiniz.

4. Gün

8 adet muzla beraber istediğiniz kadar yağsız süt ve lahana çorbası yiyin.

5. Gün

Lahana diyetinin beşinci günü 300-500 gram et, 6 adet domates tüketin. Günde en az 6-8 bardak su için. Lahana diyetinin beşinci günü lahana çorbasından en az bir kase için. Et yerine derisi alınmış tavuk veya balık yiyebilirsiniz.

6. Gün

Bugün patates yok, et ve sebze yiyin. Bugün de en az 1 kase lahana çorbası için.

7. Gün

Diyetinizin son günü de lahana çorbasını içmeyi unutmayın. Esmer pirinç, düşük kalorili meyve ve sebze tüketebilirsiniz. Alkol, diyet kola ve karbonhidratlı içeceklerden uzak durun.

Lahana diyeti yaptığınız süre boyunca bol bol su için ve yürüyüş yapmaya özen gösterin.

LAHANANIN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Lahana, C ve K vitamini kaynağı olarak mükemmel bir besindir. Ayrıca lif içeriği zenginliği kabızlık, mide ülseri, şişmanlık gibi sorunları engellemeye birebirdir. Bol miktarda Folik asit ve B6 vitamini içermekte ve oldukça düşük kalorilidir. Dr. Özgür Şamilgil değerli bir besin kaynağı lahananın zengin özelliklerini belirtiyor:

LİF EKSİKLİĞİ

Bu modern yaşamın getirdiği çok ciddi bir beslenme sorundur. Başta mide ülseri, baş ağrısı, sindirim sistemi kanserleri, hazımsızlık ve iştah kaybı, kabızlık gibi birçok sağlık sorunun ana nedenidir. Hatta cilt hastalıkları, egzama, erken yaşlanmayla da yakın ilişkisi olduğu bilinmektedir. Lahanadaki yoğun lif, bağırsakta su tutmaya yardımcı olur ve barsak hareketini arttırarak dışkının daha yumuşak olmasını sağlayarak dışarıya atılımını kolaylaştırır, karbonhidrat, yağ emilimini azaltarak kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve şişmanlığa engel olur.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Portakaldan bile daha fazla C vitamini içeren lahana bu sayede dişeti kanamaları, dudak kenarlarında çatlama, egzama benzeri cilt hastalıkları, bağışıklık sisteminde zayıflama, sık enfeksiyon ve soğuk algınlığı, erken yaşlanma, ve depresyona karşı koruyucu etkiye sahiptir. Yara iyileşmesini hızlandırır, Alzheimer benzeri sinir sistemi hastalıklarının şiddetini azaltabilir.

KÜKÜRT EKSİKLİĞİ

Kükürt çok yararlı bir besin maddesidir. Kükürt eksikliği mikrobik enfeksiyonların artmasına, hastalık süresinin uzamasına ve yara iyileşmesinde önemli ölçüde gecikmeye yol açabilir. Ayrıca midede ülser olasılığını ve şiddetini arttırır. Kış aylarında sirkeli lahana turşusu tüketilmesinin viral hastalıklara karşı dayanıklılığı arttırdığı bilinmektedir. Lahana, zengin kükürt içeriği sayesinde, yaralarda mikrop üremesini azaltıcı ve iyileşmeyi hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır.

KANSER ÖNLEME

Lahana ayrıca karnabahar, ıspanak gibi turpgiller ailesi sebzelerden birisidir. Sağlık için en önemli faydalarından biri güçlü antioksidan içeriğidir. Bu, lahana ve benzeri sebzelerin kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıkların gelişiminde önemli rol oynayan, genel sağlık için de çok zararlı olan serbest radikallerin temizlemesi anlamına gelir. Çok sayıda anti-kanser bileşikleri içermektedir. Lupeol, Sinigrin ve sülforafan gibi tümör gelişimi ve kanser oluşumunu engelleyen maddeler sayesinde lahana gibi sebzelerin düzenli olarak diyete eklenmesiyle yapılan bir çalışmada meme kanserinde önemli bir azalma saptanmıştır.

KEMİK SAĞLIĞI

Lahana benzeri sebzeler, kemik sağlığı için en gerekli kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerin mükemmel oranlarda içeren besinlerdir.

GÖZ SAĞLIĞI

Lahana zengin bir beta-karoten kaynağıdır. Yaşlanmayla ortaya çıkan sarı nokta hastalığını önlemek ve katarakt oluşumunu geciktirmek için tüketilmesi önerilmektedir. Beta-karoten aynı zamanda prostat kanseri riskini de azaltmaktadır.

KİLO KAYBI

Lahana bol lif içeriği ve düşük kalorisi sayesinde kilo vermek isteyenlerin de gözdesidir.

KAN BASINCI

Yoğun potasyum içeriği sayesinde kalp krizi ve felç riskini arttıran yüksek kan basıncına karşı engelleyici etkiye sahiptir.

BEYİN SAĞLIĞI

İçindeki K vitamini ve antosiyaninlerin varlığı zihinsel fonksiyon ve konsantrasyon açısından beyne güçlü bir destek sağlayabilir. Bunama ve benzeri sinir sistemi hastalıklarını engellemede faydalıdır. Kırmızı lahananın bu maddeler açısından çok daha zengin olduğu bilinmektedir.

CİLT SAĞLIĞI VE ERKEN YAŞLANMA

C vitamini, antosiyanin, kükürt, ve diğer farklı antioksidan kaynaklardan, önemli bir zenginliğe sahiptir. Cilt kırışıklıklarının, cilt renk bozukluklarının, lekelerin ve diğer birçok erken yaşlanma bulgularının engellenebilmesi sağlıklı ve genç görünüm için lahana ailesi besinlerin sıklıkla tüketilmesi önerilmektedir.

KAS AĞRILARI

Bazı bakteriler turşu yapımı sırasında lahana şekerini fermente ederek, kas ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilen maddeler oluşmasını sağlamaktadır.

LAHANA İLE DETOKS

Lahana, romatizma, gut, artrit, böbrek taşı, cilt hastalıkları, egzama gibi hastalıklara neden olabilen zehirlerin, yani serbest radikaller ve ürik asidin temizlenmesini sağlar, yani çok iyi bir detoks maddesi gibi davranır. Bu detoksifiye etkisi yüksek C vitamini ve kükürt içeriğinden kaynaklanmaktadır.

LAHANANIN ZARARLARI

Lahana tiroit bezinin hormon üretimi için gerekli olan iyodu kullanmasını sağlayan enzimi bloke eden isothiocyanate denilen maddeler içermektedir. Fazla tüketimi guatr hastalığına neden olabilir. Bu madde ısıya dayanıksız olduğundan pişirmeyle ortadan kalmaktadır. Buna rağmen pişirme işleminin faydalı olan C vitamini ve benzeri maddelerin kaybına neden olduğu unutulmamalıdır. En faydalı olan yöntem, lahananın çiğ veya turşu olarak tüketilmesidir. Fazla tuzdan uzak durmak için sirkeyle hazırlanan turşu en idealidir.