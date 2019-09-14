Cumartesi sofranıza lezzet katacak: Küt böreği tarifi!

Küt Böreği ismini diğer bir rivayete göre şu şekilde almıştır; Osmanlı zamanında doğu illerinden göç eden bir grup hamal ve taşımacılık yapanların arasında rivayetin başkahramanı Sarı Mehmet de bulunmaktadır. Sarı Mehmet bu iş için yeterince güçlü değildir ve çuvalları taşıyamayıp denize düşünce bu işi bırakmaya karar verir. Yaşamını farklı bir işle sürdürmek isteyen Sarı Mehmet, sadece bir un alır ve hamur açmaya koyulur. Bir yağ ile bu hamuru pişiren Sarı Mehmet arkadaşlarına bunu satmaya başlar.

KÜT BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 çay bardağı yoğurt

2 yumurta

4.5 su bardağı un

200 gr sade yağ

Tuz

KÜT BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Unu eleyip çukur bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açıp kabartma tozu, ayçiçeği yağı, yoğurt, tuz ve yumurtayı ekleyip yoğurun (gerekirse ayçiçeği yağı ilavesi yapabilirsiniz). Hamuru 20 eşit bezeye ayırın. Bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açıp aralarına oda ısısında yumuşatılmış sade yağ sürerek üst üste dizin. Bezelerin hepsini oklavayla yuvarlak bir tepsi büyüklüğünde açın. Üzerine tekrar sade yağ sürüp rulo şekline sarın. Ruloyu üç parçaya kesip buzdolabında 1 saat bekletin. Ruloların kesik kısımlarından bastırıp hamurlara yassı şekil verin. Tepsi büyüklüğünde açıp aralarına sade yağ sürerek tepsiye dizin. Üstteki yufkanın üzerine sade yağ sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Küçük dikdörtgen parçalar şeklinde dilimleyin. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.