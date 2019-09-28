Kuru baklagiller kilo vermeyi kolaylaştırıyor

Kuru fasulye, nohut, mercimek protein değeri yüksek, kompleks karbonhidrat içeren, lif açısından zengin yiyeceklerdir. Ayrıca demir ve B vitaminleri yönünden de oldukça zengindir.

Kuru baklagillerin faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

• Kuru baklagiller yanında bulgur pilavıyla tüketildiğinde proteinin faydası artıyor. Protein oranı yeterli ve emilimi (proteinin vücuda alındığı miktar) yüksek olmalı.

• Kuru baklagiller kompleks karbonhidrat oranı yüksek bir yiyecek grubu.

Sağlıklı beslenmenin en önemli özelliklerinden bir tanesi; mutlaka yeterli miktarda karbonhidrat içermeli ve bu karbonhidat kompleks şekilde olmalı.

• Kuru baklagiller zengin lif içeriğiyle sebze porsiyonunda tüketildiğinde doğal ve sebzeden farklı formatta lif alımını arttırdığı için sindirim sistemini daha hızlı ve dengeli çalıştırıyor. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı; doğal lif oranının yüksek olması.

• Sağlıklı beslenme demir açısından yeterli olmalı. Yemekte kuru baklagil yemeğiyle birlikte C vitamini ve enzim içeren salata tüketildiğinde içeriğindeki demirin faydası da maksimum düzeyde oluyor.

• Sağlıklı beslenmenin şartlarında bir tanesi de; B vitaminleri yeterli ölçüde olması. B vitaminleri enerji içeren enzimlerin yapısında bulunmaktadır. Dolayısıyla beslenmeniz ne kadar çok B vitamini içerirse metabolizmanızın hızlanmasına o kadar destek olmuş olursunuz. Tabii kuru baklagilin içerdiği B vitamininden yararlanmak için kuru baklagil yemeğini yaparken akşamdan ıslatmalı pişirmeden önce ıslatma suyu dökmeli ve yıkamalı. Sonra yeni suyla pişirmeli ve pişirme suyu dökülmemelidir. Aksi taktirde B vitaminleri pişirme suyuyla birlikte dökülmüş olur.

• Sonuç olarak sağlıklı beslenmek istiyorsanız diyetlerinde en az haftada 1- 2 öğünde sebze porsiyonu olarak kuru baklagil yemeği olarak tüketin.

Nil ŞAHİN GÜRHAN