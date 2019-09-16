Kanser hücrelerinin yayılmasını önlüyor: Kudret narı!

Kudret narı kabakgiller familyasından gelmektedir. Ülkemizde Yalova ve Bursa illerinde çoğunlukta olmak üzere yetişmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir. Kudret narı, yüzyıllar boyunca özellikle mide hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Kudret narının meyvesi olgunlaşınca birbirinden ayrılır, turuncu-sarı meyveler verir. Tropikal meyve özelliğindedir. Son yıllarda özellikle smoothie’lerde oldukça kullanılan bu meyvenin anavatanı Hindistan olarak kabul edilmekte, kudret narının üzerinde son yıllarda kanser tedavisi için araştırmalar yapılmıştır. Kudret narının faydaları ve daha fazlası haberimizde…

KUDRET NARININ FAYDALARI

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOĞAL İLACIDIR

Kudret narı, asırlar boyunca zaten mide ve bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılmış bir bitkidir. Bu tarz bir rahatsızlığınız var ise günde bir kaşık zeytinyağlı kudret narı yemenizi uzmanlar tavsiye ediyor. Fakat kudret narının bu faydasının uzun sürmesini istiyorsanız en az bir ay boyunca bu küre devam etmeniz gerekir. Bu şekilde kudret narı tüketmek; ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık ve hazımsızlık gibi hastalıklarına iyileşmesini sağlar.

KANSERİ ÖNLÜYOR VE DURDURUYOR

Bu konuda son zamanlarda yapılmış birçok araştırma var. Konusunda deneyimli birçok uzman kişi, kudret narının kansere karşı çok faydalı bir besin olduğunu dile getiriyor. Amerika’da yayımlanan kanser araştırmaları üzerine olan bir dergide, kudret narının kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önlediği açıklanmıştır. Yine bir araştırma sonucunda meme kanserinin nüksetmemesi için kudret narının gıdalara katılarak tüketimi tavsiye edilmektedir.

ANTİBİYOTİK ETKİSİ VAR

Antibiyotik etkisi olan kudret narının içinde bulunan Lutein ve Lycopnene adlı maddeler, tümörün büyümesini önler.

YANIK TEDAVİSİ İÇİN BİREBİR

Vücutta oluşan yanıklar ve yaraların tedavisinde kudret narının iyileştirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yanık zamanında kullanabilmek için kudret narı meyvesinin çekirdeklerini çıkarıp ezdikten sonra lapa halinde iken zeytinyağı ekleyerek cam kavanozda muhafaza edin. Bu haliyle bir sene boyunca yanık ve yara tedavisinde kullanabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

İçerdiği E vitamini ve proteinler ile kudret narı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek dışarıdan gelecek bakteri, mikrop ve virüslere karşı vücuda koruma sağlar.

İLTİHAPLARI GİDERİR

Zeytinyağlı kudret narı kürü, iltihaplı bölgeler için bir doğal merham gibidir. Antienflamatuvar etkisi ile kudret narı, özellikle dolama tabir edilen zor iyileşen iltihaplanmalar için birebirdir. Bu bölgeye zeytinyağlı kudret narını sürüp bekletildiği vakit, zamanlar iltihabın kuruduğu görülür.

KARACİĞER DOSTUDUR

Kudret narı, karaciğeri destekler. Vücudumuz için çok önemli bir organ olan karaciğerin adeta dostudur kudret narı. Karaciğeri yenileme özelliği olan kudret narını, günlük olarak düzenli tüketimi sayesinde gelecek sorunlara karşı önlem alınmış olur. Bir hastalığınız var ise iyileşmesine yardımcı olacaktır.

KANI TEMİZLER

Kudret narının kanı temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliği vardır. Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizler.

ŞEKER HASTALARI İÇİN DOĞAL YARDIMCI

Kudret narından elde edilen ekstrenin şeker hastalığına iyi geldiği yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Bu araştırma sonucunda kudret narının içindeki dört maddenin kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR VE KORUR

Güneş yanıklarına iyi gelen kudret narı, güneşin zararlı ışınlarından da cildi korur. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

ROMATİZMA VE VARİSE ÇÖZÜM

Romatizma ve varis ağrıları için kudret narı size inanılmaz fayda sağlar. Mesela kudret narını bacaklarınıza sürüp tüm gece beklettiğiniz zaman varis ağrılarından sizi kurtarır. Aynı şekilde romatizma ağrılarını gidermek için de kudret narı aynı şekilde size yardımcı olacaktır.

GUATR'I İYİLEŞTİRİR

Guatr, boynun önünde bulunan tiroid bezinin büyümesiyle boğaz şişiren ve bu nedenle bize büyük sıkıntılar yaşatan bir rahatsızlık olup çözümü ise kudret narıdır. Kudret narı, guatr için kesin çözüm sağlıyor ve tamamen temizliyor.