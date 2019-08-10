Kova burcu kadınını yakından tanıyın

Kova burcu kadınları hayatlarını maceralar ile taçlandıran bunun ile birlikte oldukları yerde durmayı sevmeyen kişilerdir. Bir kova burcu kadınının sevdiği işi yapması çok önemlidir çünkü parası ne kadar fazla olursa olsun sevmedikleri işte başarılı olamaz ve istedikleri işleri yapmaya yönelirler. Kova burcu kadını rutin bir hayat yaşayan bir insanla ne arkadaş olabilir ne de bir ilişki yaşayabilir. Kova burcu kadınları ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

KOVA BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

Çok marifetli, akıllı ve beceriklidir. Eşi, onun sözlerine değer verirse, başarıya daha çabuk ulaşır. Ama içi dışı bir Kova kadınının sivri dili ve açık tavrı sürtüşmelere sebep olabilir. Karşılıklı anlayış her şeyin üstesinden gelebilir. Kova kadınları anlayışlıdır. Cömert, fedakar, özverili yapıları ile herkese yardım etmek isterler. İyi bir dinleyicidir. Düşünür, tartar ve hemen çözüm üretir. Pratik ve serinkanlı düşünürler. Geleceğe umutla bakan karizmatik ve güçlü bu kadınlar, iyi eğitim aldıkları takdirde, üst düzey yöneticiliklerde görev alıp, yanlış sistemi tamamen değiştirecek güce sahip olabilirler.

Anne olmayı pek beceremezler, çocuklarına bebekliklerinden itibaren, büyük gibi davranırlar. Onların sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartmaya çabalarlar. Sosyal ilişkilere çok önem verdiklerinden, çocuklarının iyi arkadaşlıklar kurmasına özen gösterirler. Hayat tecrübelerini masal edasıyla anlatırlar.

Çok canlı ve enerji doludur. İnsanlarla birlikte olmaktan, yakın ilişkiler kurmaktan hoşlanırlar. Fakat ortada bir neden yokken birdenbire çevresinden koparak yalnız kalmak isteyebilir. İnsanlar, bu hallerine anlam veremeyebilir ama onları iyi tanıyanlar bu durumun geçici olduğunu, yakında aralarına döneceğini bilirler.

KOVA BURCU KADINI NELERDEN HOŞLANIR?

Garip ama, hem değişip hem de aynı kalmayı başaran ilginç kadınlardır. Birlikte olduğu erkeğin, bu bukalemunu anlaması, değişen renklerin ne anlama geldiğini çözmesi gerekir. Hayır işlerine, azınlıkların haklarını koruyan derneklere destek verme gibi işlerle uğraşabilirler. Onun, bu tür işlerle uğraşmasına karışmayan, duygusal geçişlerini kabullenen ve her şeyden önce özgürlüğüne saygı duyan bir erkeğe ihtiyacı vardır. Aslında bir erkeğe ihtiyaç duyduğunu itiraf edecek en son kadın odur ama, hoşuna gitmese de yoğun temposu içinde ara sıra başını göğsüne dayayıp dinleneceği bir erkeğe ihtiyaç duyar. Kıskanç ve kısıtlayıcı değildir. Böyle bir erkekle de asla beraber olmak istemez.

Cinselliğe fazla düşkün değildir. Bazı erkekler onları soğuk bulabilir. Ama sorun, ne soğukluk ne de isteksizliktir. Son derece adil Kova kadını, hayatın hiçbir gereğinin, diğerinden önde gelmemesi gerektiğine inanır. Cinselliğe bakışı da böyledir. Duygularına kapılmayı istemese de oldukça duygusaldır. Ama belli etmek istemez. Her şeyi düşünür ve anlamaya çalışır. Neden böyle hissediyor, ne yapmalı, ne olacak diye aşkını bile ameliyat masasına yatırır.