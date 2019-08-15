Dışarıdan umursamaz içeriden duygusal: Kova erkeği

Kova burcu erkeği, neşe doludur her ortama ayak uydururlar. Sosyalliği severler fakat daha çok evcil yönleri ağır basar. İlişkilerini kendi istekleri doğrultusunda yönetmeyi severler. Kova burcu erkeğinin en değer verdiği şey önce kendisi sonra ailesidir. Bir kova burcu sessizliğinden dolayı umursamaz veya saf gözükebilir ama o sessizliğin fırtına öncesi sessizlik olabileceği unutulmamalı. Bir kova erkeğini ne kadar hafife alırsanız o kadar zarar görebilirsiniz. Kova burcu ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

KOVA BURCU ERKEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Kova burcunda zeka ve kavrama özellikleri, entelektüel sezgi belirgindir. Tarafsız ve objektif olması, yüksek düşünce kapasitesi, icat kabiliyeti ve fikirlerle dolu olması, kavrama yeteneği yüksektir. Fiziksel olarak sürekli hareket halindedir. Kafası genellikle organizasyona yöneliktir. Matematik ve bilimsel uğraşları bile başkaları üzerinde geniş etkiler yapar. .

Kova kişisi dürüst ve adaletli olur. Her soruna ve olumsuzluğa karşı doğal bir direnç sahibidir. Bağımsızlığına düşkündür. Bireycilik gelişmemiştir. Toplum insanlarıdır. Tutuculuğa ve geleneksel adetlere inatla karşı koyarlar. Bununla beraber kova kişisi kurulu düzenin rotasına uyar. Kova insanları bencil olmadıkları gibi dünyayı daha iyi bir hale getirmek için çalışırlar. Yenilikten, değişimden ve gerçekten yanadırlar. Kovalara yalnız yaşamak daha çekici gelebilir. Çocuklarının da özgür olmalarını ve kendilerinden daha iyi eğitilmelerini isterler.

Güneş kova burcunda zararlıdır ve başarı üretmek yönünden pek çok olumlu etkilerini kaybetmektedir. Satürn ikinci yönetici olarak burada önemli bir güç kazanır. Kişi haritasına göre yapılan bir yorumla güneşin kova burcundaki etkisi araştırılabilir. Kovalar genelde yenilik ve macerayı severler. Dengeli bir kişiliği olmasına rağmen burcunun değişik etkileriyle dengesi çabuk bozulur. Aşırılığa kaçan davranışlara eğilimlidir.

Kova için maddi değerlerin hiç bir anlamı yoktur. En büyük zayıflığı, savunduğu ideallerini kendisinde uygulayamamasıdır. İnsanları kurtarma isteğinde çok ciddidir, ama bu büyük işlerle ilgili günlük görevlerini bile unutur. Kova burcunda doğanlar, dostluğun egemen olduğu bir dünya özlemi içindedirler. Aşkın arkasında büyük tehlikeler olduğuna inanırlar. Aşksız bir dünyada daha az karmaşa olacağını düşünen kovaların sayısı az değildir.

Bir kovanın hayatında aşka çok yer vermesi nadir görülür. Aşk, bu burç için esas ideallerinden sonra gelir. Özgürlük kavgası, mesleki görevler, bunların hepsi onlar için aşktan önce gelir. Kova günlük sorunları aşabilme ihtiyacı içindedir. Başka insanlarla ilişki kurarken kendini sevilmeye değer, hoşgörülü, biraz serseri gösterir. Eşinin özgürlüğüne saygı duyar. Kıskançlığını dizginleyebildiği sürece bu böyle sürer.

Kova duygularını açığa vurması söz konusu olduğunda çok çekingendir. Ayrılık acısını gözyaşlarıyla belli etmesi ondan beklenemez. Kova dengeli bir kişiliği olmasına rağmen burcunun değişik etkileriyle dengesi çabuk bozulur. Aşırılığa kaçan davranışlara eğilimlidir. Dünyada iz bırakmayı başarmış dahi kovalar vardır.

KOVA BURCU ERKEĞİNİN EN BELİRGİN 10 ÖZELLİĞİ

Kova burcu erkeği nazik, iyimser, özgürlüğüne düşkün ve çok yönlü yapısıyla dikkati çeker. Çok yönlü oluşu zor anlaşılan bir kişilik sergilemesine neden olur. Duygularını kolay kolay belli etmez. Hoş ve neşeli kişiliği toplum içinde sevilen bir insan olmasını sağlar.

Kova burcu erkeği pratik ve çalışkandır. Kendi işini yapmaktan çok keyif alır. Değişiklikten ve farklılıktan keyif alır. Hareketli yaşantısı onu mutlu ve enerjik kılar.

Her anlamda mükemmeliyetçidir ve azla yetinmeyi sevmez. Yeni insanlarla tanışmak ve onlarla fikir alışverişinde bulunmaktan keyif alır. Hal ve tavırlarıyla beğenilen bir insandır.

Kova burcu erkeği dürüstlüğü ve güvenilirliği ile çevresinde hayranlık uyandırır. Sürekli aynı şeyle uğraşmaktan sıkılır ve kolayca yön değiştirebilir.

Kova burcu erkeği ikili ilişkilerinde iyi bir arkadaş ve tutkulu bir aşıktır. Akıllı ve kişilikli kadınlardan hoşlanır. Duygusal ve düşünsel yoğunluğunu paylaşabilecek birini ister. Sevdiği zaman düşünceli ve eğlenceli bir partner olur. Evliliğe yatkındır ve onun gösterdiği farklılığa ayak uydurabilecek biriyle mutlu bir evliliği olur.

Kova burcu erkeği hisli ve karşısındakini iyi algılayabilen bir yapıya sahiptir. Eşini mutlu etmek için elinden geleni yapacaktır. Sadık bir eş ve arkadaş ruhlu bir baba olacaktır. Bağımsızlığına düşkün olduğu için çocuklarını da bu duyguyla yetiştirecektir.