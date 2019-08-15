Zekayı geliştirmeye bire bir: Koşmak!

Koşmanın faydaları çok fazla ilgi duyulup araştırılıyor. Yapılabilecek en etkili sporlardan biri koşudur ve sağlıklı her birey yapabilir. Koşmanın faydalarından başlıca olanı; tüm vücudun kas gruplarını aynı anda çalıştırır ve dengeli bir kas yoğunluğunuzun oluşmasını sağlar. Koşmanın yeri ve zamanı olmaması büyük bir faydadır. Hafızanı geliştirmede ve stres atmada çok etkilidir.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:08
15 Ağustos 2019 Perşembe 09:08
Zekayı geliştirmeye bire bir: Koşmak!

Koşmanın faydaları çok sık gündeme gelen bir konudur. Düzenli koşarak sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşabilirsiniz. Bağışıklık sistemini güçlendir ve kanserden korumaya kadar birçok fayda sağlayan koşma para harcamadan yapılabilecek oldukça faydalı bir spordur. Dikkatimizi toplamaya ihtiyaç duyduğunda yapılabilecek en kolay aktivitedir ve farkındalığı arttırır. Koşmanın faydaların derlediğimiz haberimiz sizlerle…

İŞTE KOŞMANIN FAYDALARI

Koşu sporu para harcamadan yapılan ve vücuttaki tüm kasları aynı anda çalıştıran sağlıklı bir spor türüdür. Bir eşofman ve bir spor ayakkabı ile kendinizi doğaya bırakın, koşmak sizin için bir yaşam tarzı haline gelirse sağlıklı bir ömrün kapılarını aralamış sayılırsınız. Koşmanın 14 faydasını ve zayıflamaya etkilerini sizler için yazdık.

  • Koşmak stresi azaltır. Bu sebeple kendinizi daha zinde, iyi ve mutlu hissedersiniz. Koşarak bütün toksinlerinizden kurtulabilir, daha sağlıklı günler geçirebilirsiniz.
  • Koşmak yağ yakımını hızlandırır. Kalp sağlığınız için koşmak bir hayli önemlidir. Bu bakımdan pek tabi koşarak kilo da verebilirsiniz.
  • Koşmak insan nabzının düzene girmesini sağlar.
  • Koşu sırasında büyüme hormonu salgılanır. Bu sebeple de koşmanın boy uzaması üzerine doğrudan etkisi vardır. Özellikle büyüme çağında çocukların koşması gelişimlerine büyük fayda sağlayacaktır.
  • Harika bir kondisyon sağlar, düzenli koşan kişiler kolay kolay yorulmaz ve çok fazla dinlenme ihtiyacı duymaz.
  • Koşmak fit olmanızı sağlar, vücutta göbek, kalça, kol, basen, ayak ve sırt bölgesinde genişlemiş olan yağ dokusunu inceltir.
  • Koşmak beynin gri hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Konsantrasyon ve dikkat işte bu noktaya devreye giriyor.
  • Herhangi bir sinir bozukluğu durumunda koşu yaparsanız, kendinizi daha rahat ve huzurlu hissedersiniz. Zira adrenalin damarların iç duvarlarından kertikler açar ve onları gözenekli duruma getirir. Buraya kireç, yağ ve kir birikir. Damarlarda tıkanıklılar meydana gelir. Bu sebeple koşu bu gibi problemleri ortadan kaldırır.
  • Kan şekerini düşüren düzeni koşu özellikle diyabet hastalarına tavsiye edilmektedir.
  • Koşarak kendinize meditasyon uygulayabilirsiniz.
  • Stanford Üniversitesi Tıp Merkezi koşmakla ilgili bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre, yetişkinlerin erken ölme, kanser gibi sağlık problemleri hiç koşmayanlara göre yarı yarıya daha azdır.
  • Ayrıca Almanya Ulm Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre koşmak insan zekasının gelişmesini sağlıyor.
  • Yapılan araştırmalar düzenli koşmaya başlayan insanların dikkatinin artığını göstermektedir.
  • Basit ve ekonomik bir spor olduğu için herkes koşabilir. Sadece disipline olmanız ve düzenli aralıklarla koşmanız yeterli.

Koşmanın faydaları sadece sağlıkla alakalı değildir, kilo vermek isteyenler içinde en etkili spor olarak görülür.

Orta tempoda bir saat yapmış oluğunuz koşu ile 550 kalori yakabilirsiniz.

Koşu bandından ziyade, açık alanda koşu yapmak her zaman daha iyi ve etkilidir. Temiz havada koşup, sakatlanmaları önlemek için de toprak zemin tercih edebilirsiniz.

Koşmak bacakları kalınlaştırmaz ve bacaklarda aşırı kas oluşturmaz. Bu tamamen yanlış bir bilgidir. Koşu temponuzu siz belirleyebilirsiniz. Yeni başlıyorsanız jogging ( ağır tempo koşu ) sizin için uygun olacaktır ki, bu koşu biçimini her zaman uygulayabilirsiniz.

Eğer koşmak ile ilgili bir sağlık sorununuz var ise, önceden bir hekimle konuşmanızda fayda var.

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