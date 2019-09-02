Devrimden doğan sanat akımı : Konstrüktivizm nedir?

Konstrüktvizm Sanat Akımı, makine ve insan bilincini sentezlemeyi hedeflemiş, faydalı ve kullanılabilir malzemeler kullanılarak meydana yeni biçimler getirmeye çalışan sanatçılar tarafından doğmuş bir sanat akımıdır. Konstrüktvizm sanat akımının kurucusu Vladimir Tatlin, üyeleri ise Naum Gabo, Alexander Rudchenko, El Lissitzky gibi önemli sanatçılardır.

KONSTRÜKTİVİZM TARİHİ

Konstrüktvizm, 1914'te Rusya'da ortaya çıkmış bir sanat akımı.

Resim, heykel ve mimari alanlarında egemen olmuş, genelde çağdaş malzemeleri kullanan ve geometrik kompozisyon anlayışını benimseyen bir tutumdur. Ekim Devrimi'yle beliren Konstrüktvizm, geçmişle tüm bağlarını koparmış, endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten bir biçimlendirme çabası içinde olmuştur. Sosyalist Gerçekçilik resmi tutum olarak benimsenince ortadan kalkmış, yandaşlarının bir bölümü batıya göçmüştür.

Vladimir Tatlin'in önderliğinde ilk olarak mimarlıkta ortaya çıkmışsa da bu alanda tasarımdan öteye gidememiştir, hiçbir uygulanmış örneğe sahip olmamıştır. Fakat Pravda gazetesinin yönetim merkezi olarak tasarlanan yapı başta olmak üzere, çoğu konstrüktvist tasarımlar modern mimarlığın gelişiminde etki yapmışlardır.

Resim ve heykel alanında konstrüktivizm çok daha verimlidir. Ünlü konstrüktivistler arasında Antoine Pevsner, Naum Gabo, Kazimir Maleviç, László Moholy-Nagy adları sayılabilir.