Cilt için mucize etki: Kolajen diyeti

Her ne kadar gençlerde daha fazla olsa da, aslında yaşadığımız süre boyunca vücudumuz kolajen üretir. Fakat yaşlandıkça bu üretim azalır ve ciltte kırışıklıklar ile sarkmalar meydana gelir. Kolajen üretimini artırmak için öncelikle kolajen azalmasına neden olan faktörlerin önüne geçmek gerekir.

SİGARA, GÜNEŞ VE ŞEKERDEN UZAK DURUN VE İYİ UYUYUN

Vücudumuzdaki kolajeni azaltan en önemli etken sigaradır. Bu konuda yapılan bir araştırma sigaranın %18-22 oranında kolajen azalttığını gösteriyor. Işıldayan bir cilt için sigarayı bırakmak şart görünüyor.

Kolajen üretimini azaltan bir diğer etken de güneş ışınlarına fazla maruz kalmak. Bu yüzden güneşin dik geldiği saatlerde güneşe doğrudan maruz kalmamak ve güneş kremleriyle korunmak gerekiyor.

Fazla şeker tüketimi de yine kolajen üretimini sekteye uğratan faktörlerden biri. Bu yüzden şekerden, özellikle de işlenmiş şekerli gıdalardan olabildiğince uzak durmalısınız.

Kolajen üretimini baltalayarak cildin genç görünmesinin önüne geçen diğer konular da stres, sağlıksız beslenme, hava kirliliği ve hareketsizliktir.

Uyurken vücudunuz her gün meydana gelen hasarı onarır, yeniden inşa eder, yeniler ve onarır. Vücudunuzun kolajen üretme yeteneğini desteklemek istiyorsanız günde en az 7-8 saat uyumaya özen göstermelisiniz.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, kolajen liflerinin birbirine bağlanmasını kolaylaştırır, böylece vücudunuzun kolajen üretmesine yardımcı olur.

KOYU YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, lahana ve pazı, koyu yeşil yapraklı sebze gibi C ve A vitamininden zengin besinler vücudu daha fazla kolajen üretmeye teşvik eder. Bu besinler, lutein adı verilen bir antioksidan içerirler.

SARIMSAK

Bir araştırmaya göre, sarımsak gibi bol miktarda kükürt içeren sebzeler eklemlerinizde ve cildinizde kolajen üretimini arttırır. Sarımsak ayrıca hasarlı kolajen liflerini iyileştirmeye yardımcı olan taurin ve lipit asitleri içerir. Lahana, soğan ve balık da kükürt bakımından zengin besinlerdir.

C VİTAMİNİ

C vitamini olarak da bilinen askorbik asit, elastin ve kolajen sentezinde önemli bir rol oynar ve cildi ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korur. Aynı zamanda serbest radikal hasarını azaltır. C vitamini içeren meyvelerden bazıları çilek, ananastır.

BEYAZ ÇAY

Kingston Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, beyaz çay, cilt proteinlerinin yapısını, özellikle de kolajen moleküllerini koruyabilir.

Soya Ürünleri

Soya, doğal bir bitki hormonu olan jenistein olarak bilinen bir bileşiği içerir. Bu bileşik, kolajen üretimini arttırır. Soyada antioksidanların varlığı da cilt bakımında önemli bir yere sahiptir. Antioksidanlar, hücreye zarar vermenin ana nedeni olabilecek serbest radikallerin üretimini düzenleyerek cildi korur. Cildi sıkılaştırmak, antioksidanların bir başka önemli faydasıdır.

FASULYE

Fasulye vücudunuzu hyaluronik asit denilen hayati bir anti-aging maddesi üretmeye teşvik eder. Hyaluronik asit, cildinizi dolduran suyu tutar, kırışıklıkları ve çizgileri daha az görünür hale getirir. Cildin nemini artırır, nemli ve pürüzsüz hale getirir. Cildin elastikiyetini ve kolajen sentezini artırır, sağlıklı cilt hücre büyümesini besler, cildin sertleşmesine yardımcı olur ve eklemleri destekler.

KIRMIZI MEYVELER VE SEBZELER

Elma, portakal, vişne, çilek gibi kırmızı meyveler ve pancar, kırmızı biber, havuç, kırmızı patates gibi kırmızı sebzeler, kolajen çoğalmasını destekleyen yaşlanma önleyici gıdalardır. Kırmızı meyve ve sebzelerde olan likopen, kolajen üretimini arttırır, hücrelerde DNA hasarını önler ve hücrelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

A vitamini

A Vitamini sadece kolajen üretimini arttırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cildin yaşlanmasına neden olan kolajen ve elastinin parçalanmasını yavaşlatır. Ayrıca, cildin yüzeyine kan akışını iyileştirmek için de faydalıdır. Ekstra A Vitamini almak için daha fazla çiğ havuç, taze kavun, ıspanak, kayısı, brokoli ve fırında tatlı patates tüketebilirsiniz.

Omega-3 Yağ Asitleri

Omega-3 yağ asitleri, kolajen üretimi için ideal bir ortam sağlayan temel yağ asitleridir. Deri hücreleri, omega-3 yağ asitlerinden ve diğer yağlardan yapılan bir yağ tabakası ile kaplanır. Bu nedenle, omega-3 tüketiminiz ne kadar fazlaysa, cilt hücreleriniz o kadar dolgunlaşır. Böylece, çizgileriniz ve kırışıklıklar omega 3 yağ asitleri sayesinde daha az görülecektir.

Omega-3'ü somon ve ton balığı gibi soğuk su balıklarından edinebilirsiniz. Ayrıca, kaju fıstığı, ceviz, badem, ceviz ve fındık, keten tohumu da büyük miktarda omega-3 içerir.

AVOKADO YAĞI

Avokado yağı, yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcı olan bitki steroidleri bakımından zengindir. Cildinizi serbest radikallerin neden olduğu zararlardan koruyan ve cilt hücrelerini oksitlenmeden koruyan harika bir E Vitamini ve omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Ayrıca kolajen üretimini artırır ve cilt kanseri riskini azaltır. Kuru ve hasarlı ciltler için de çok uygundur.