KOAH tanısını kolaylaştıracak 4 yöntem

Belirtileri arasında öksürük, balgam çıkarma gibi durumların olduğu KOAH tanı konulmasında dikkat edilmesi gereken önemli yerleri vardır. KOAH hastalarında hırıltılı solunum duyulabilir. Ayrıca KOAH tanısının temelini solunum fonksiyon testleri oluşturmaktadır.

KOAH TANISI NASIL KONUR?

Aşağıdaki yaklaşımların bir arada uygulanması KOAH tanısında önemlidir:

Öykü ve şikâyetler

Fizik Muayene

Solunum fonksiyon testleri

Alevlenme Dönemlerinde Balgam Muayenesi

ÖYKÜ VE ŞİKÂYETLER

Kronik öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı KOAH’ı düşündüren belirtilerdir.

Hastaya uzun süreli sigara kullanımı ve solunum yoluna zararlı duman ve toza maruz kalma ile ilgili sorular sorulur.

Erken dönemlerde KOAH tanısının konması çoğu zaman gecikir.

Hekimler, sigara içen hastalarda öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı gibi şikayetler olduğunda, klinik KOAH tanısını dikkate alırlar.

FİZİK MUAYENE

Dinleme aleti ile akciğerlerde hava yollarında tıkanıklık olduğunu düşündüren sesler duyulur.

Hırıltılı solunum duyulabilir.

Fizik muayenede vücut yapısı değerlendirilir; hastalığın ileri evrelerinde göğüs kafesinin ön-arka çapında genişleme olabilir.

Ancak KOAH tanısının temelini solunum fonksiyon testleri oluşturur.

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

Solunum Fonksiyon Testi (spirometri) ile hastada hava akımı kısıtlılığının bulunduğunun gösterilmesi KOAH tanısının esasıdır.

Spirometri KOAH tanısında ve hastalık takibinde önemli bir testtir.

Bu testler bir laboratuvar odasında bir teknisyenin yönlendirmesiyle bilgisayarlı bir cihaza üflenerek yapılır.

Solunum fonksiyon testleri ayrıca KOAH’ın diğer bazı akciğer hastalıklarından ayırt edilmesine de yardımcı olabilir.

Tanı koydurucu olmasa da tanıyı desteklemek için akciğer filmi, kan testleri, bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler istenebilir.

ALEVLENME DÖNEMLERİNDE BALGAM MUAYENESİ

Alevlenme dönemlerinde, sorumlu mikrobun belirlenmesi amacıyla balgam incelemesi yapılabilir.