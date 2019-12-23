Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9495
  • 6,5963
  • 283.639
  • 111886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Kış aylarında nezle olanlar için şifa: Gripsavar çay tarifi!

Kış aylarında nezle olanlar için şifa: Gripsavar çay tarifi!

Kış aylarında nezle olanlar için şifa: Gripsavar çay tarifi!

Diyetisyen Zeynep Köse Çapay, vücut ısınızı artıracak, halsizliğinizi alacak gripsavar çay tarifi veriyor. Sonbaharda nezle olanlar doğal şifa yöntemlerini araştırıyor. Gripsavar çay tarifi grip olanlar için iyileşmede mucize etki yapıyor. Haberimizin devamında gripsavar çay tarifini bulabilirsiniz.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hastalığı ve gribe yakalanma oranlarını artırıyor. Diyetisyen Zeynep Köse Çapay, vücut ısınızı artıracak, halsizliğinizi alacak bir çay tarifi veriyor;

Malzemeler:

1 ceviz büyüklüğünde taze zencefil
2 top karabiber
Yarım limon
1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

Zencefili rendeleyip cezveye koyun. Karabiberi ekleyin ve 1 bardak su ile 5 dakika iyice kaynatın. Ardından kupaya süzün ve yarım limon sıkıp, bal ekleyin. Sıcak olarak tok karna tüketin. (Tarif kan sulandırıcı ilaç kullananlara uygun değildir.)


'Tatil masraflarımı Guido ödüyor'
Deniz Çakır EDHO'ya geri mi dönüyor?
Çukur'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor
Reynmen'in eski mesleği duyanları şoke etti!
Serenay ile Kerem barıştı mı? O detay kafaları karıştırdı
<p>Van´ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla19

Baraj Gölünü Tatlı Su Kerevitleri İstila Etti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

600 bin yıl sonra ilk kez görüldü

Dünyanın en pahalı mantarı! Ticaret Bakanlığı ihaleyle satacak: 1 milyon lira!