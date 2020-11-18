Kış ayına özel kolay ezogelin çorbası tarifi

Kış aylarında en çok ezogelin çorbası tarifi aranıyor. Çünkü hem çocuklar tarafından hem de yetişkinler tarafından çok sevilen çorbalar arasında yer alıyor. Ezogelin çorbasının temel malzemeleri arasında bulgur, mercimek, soğan ve pirinç bulunuyor. Hem ekonomik hem de bereketli bir çorba tarifi arıyorsanız ezogelin çorbası tarifi tam size göre.



EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı bulgur

1 tatlı kaşığı pirinç

Pul biber ve nane

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

Bir miktar tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

2 litreye yakın sıcak su

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Ezogelin çorbası için önce soğanlar rendelenir ve sarımsak ezilerek ikisi de tereyağında kavrulur. Soğanlar kavrulunca nane, kırmızı biber ve salça ilave edilerek kavrulur. Ardından mercimek, pirinç, bulgur ve tuz da ekleyerek karıştırılır. Başka bir tarafta kaynamakta olan 2 litreye yakın su ezogelin çorbası üzerine ilave edilir. Düdüklünün kapağı kapatılır. İsteyenler normal tencerede de yapabilir. Afiyet olsun…

EZOGELİN ÇORBASI NE KADAR SÜREDE PİŞER?

Eğer düdüklü tencere kullanırsanız kullandığınız tencereye göre 10-15 dakikada pişer. Normal tencerede ise 40 dakikada çorbanız hazır olur.