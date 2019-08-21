Kick Boks yapmanın 11 faydası!

Kick boks’un faydaları herkesi etkiliyor. Vücuda sayısız faydası olduğu kadar psikolojiye de faydası vardır. Kick boks’un çok yönlü etkisiyle egzersiz yapma motivasyonu canlandırır ve oldukça eğlencelidir. Ortalama olarak 30 dakikalık antrenmanda 275 – 450 arası kalori yakımı sağlanır. Dayanıklılık, çeviklik ve koordinasyonu arttıran, hızlı düşünme kapasitesini geliştirip bu sayede ne zaman atak yapılması gerektiğini öğreten Kick Boks’un faydalarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İŞTE KİCK BOKS’UN FAYDALARI

Kick boks, spor ve kilo verme programı olarak yapıldığında, kalp ve damar dayanıklılığı ile kas düzenlemelerinde iyileştirmeler hedefleyen tam bir vücut antrenmanı sağlar. Buna ek olarak, düzenli bir egzersiz olarak yapıldığında eğlenceli ve enerjik bir biçimde tüm kas gruplarını çalıştırır ve denge, koordinasyon, esneklik ve öz güveni geliştirir. Boks, dövüş sanatları ve aerobik kombinasyonu olan kick boks, böylece tüm egzersiz türlerinden oluşan büyük bir çeşitlilik içermektedir. Antrenman seansı başına yakılan kalori miktarı, ağırlığa, yoğunluk düzeyine, antrenman süresine ve gerçekleştirilen hareket türlerine göre değişiklik gösterir. Genel olarak 30 dakikalık bir antrenman boyunca 275 ila 450 arası kalori yakılır.

Dayanıklılık, Çeviklik ve Koordinasyonu Artırır: Kick boks Fiziksel olarak şaşırtıcı biçimde kardio yoğunluklu tüm vücudun çalışmasıdır. Güzel bir atmosfer oluştururken bol miktarda kalori yakar. Göbek kısmı teste tabi tutulur, çünkü yumruk ve tekme atarken karın bölgesindeki damarlar kullanılmaktadır. Böylece daha iyi bir duruş geliştirir ve dengeyi artırır. Çok sayıdaki bu hareketler, esnekliği artırmadan dayanıklılık gücünün gelişmesine değişen birçok faydaya sahiptir. Sonuç itibariyle, hem aktivitesizlik yüzünden hem de yaşlanmadan kaynaklanan çeviklik kaybıyla mücadele etmeye yardımcı olur. Dersler boyunca deneyimli öğreticiler ders üyelerine esneme ve kum torbası gibi seviyeler ile rehberlik ederler. Komut ve durumlara hızlı bir şekilde reaksiyon gösterme yeteneği katılımcılara koordinasyon ve refleksleri hızlı bir şekilde geliştirme imkanı verir.

Stres ve Gerilimi Azaltır: Daha çok değer odaklı olan diğer sporların bazılarının mental fayda sağlarken kick boks yoğun bir fiziksel fayda listesine sahiptir. Kick boks kana keyif arttırıcı ve stresi azaltıcı hormon görevi gören endorfin salgılar. Kum torbasına vurma hareketi stres atma aracıdır.

Kararlılığı ve Kendine Güveni Artırır: Ders eğitmenlerinden öğrenilen teknikler kendine olan özgüven artırımı sağlar. Çünkü her ne durum ortaya çıkarsa çıksın doğru savunma tekniği ile bu durum ile başa çıkılabilir. Karatenin dayandığı temel prensiplerden biri olarak öz-disiplin kickbokstan ortaya çıkmıştır ve ders dönemi boyunca katılımcılar tarafından elde edilir. Akabinde bu dersler ruh gücünü ve özellikle kararlılığı geliştirmeyi öğretir.

Egzersiz Yapma Motivasyonunu Canlandırır: Kickboks dâhil egzersiz dersleri jimnastik salonundan sıkılma probleminden kurtulmak için harika bir yoldur. Kas idmanı ile kardio ağırlıklı çalışmayı birleştirme yoluyla kickboksun çok yönlü doğası egzersiz yapma motivasyonunu canlandırır ve asıl olarak eğlencelidir. Buna ek olarak kardio ve vücut kondisyonunun iki biçiminin birleştirilmesi uzun dönem spor salonuna giderek harcanacak önemli bir zaman kaybını önler.

Esnekliği Artırır: Tipik bir hafif ısınma dersi boyunca sırt ve omuz germe hareketleri yapılır. Buna ek olarak idman boyunca yapılan hareketler yüksek tekmeleri içinde barındırır. Bunlar kalçalardaki hareket çeşidini artırır.

Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenman VO2max’ı (Maksimal Oksijen Tüketimi) Artırır: Kickboks rauntlar halinde yapılır ve bir raunt eğitmenin istediği yoğunluğa bağlı olarak 30-60 saniyelik aralıklarla takip eden 2-3 dakikalık uzunluktadır. Laktat seviyesinin başlangıcına yakın aralıklı çalışma yaparak (hala oksijen kullanarak çok çok sıkı çalışma) veya havasız bölgeye (oksijensiz çok yoğun çalışma) göz atarak kalp daha etkili çalıştırılabilir. Bu da maksimal oksijen tüketimini artırır.

Kas Dayanıklılığını Artırır: Kick bokstaki hareketlerin çoğu tekrarlanan ve hızlı tempodadır. Bu kas idmanları uzun süre çalışmak dayanıklılığı artırır.

Stresi Azaltır ve Zihinsel Sağlığı Artırır: Yumruk ve tekmeler güçlü bir nefes alıp vermeyle ve sesle dışa vurulur. Bu teşvik edilir ancak insanları kaçıracak şekilde çılgınca sesler çıkarmamak gerekir. Dersin ardından daha iyi hissedilir.

Yüksek Kalori Harcama: Kickboks saatte 600-800 kalori yakar. Sadece kalori yakmakla kalmaz, dayanıklılık oluşturur, formu artırır ve stresi yok eder.

Koordinasyon ve Kas Dengesini Artırır: Normal bir ders sağ taraf kadar sol tarafında çalışmasını temin etmek için iyi bir şekilde düzenlenmiştir. Bazı hareketler diğer tarafa karşılık bir tarafta daha kolay yapılmaktadır. Zamanla geri kalan taraf daha iyi koordine olmayı öğrenir. Bu da vücutta bir denge oluşturur. Kickboks’un yanında koşma, futbol gibi diğer sporların da yapılması kas dengesini artırır.

Tüm Vücudu Güçlendirir: Yumruk ve tekmeden başka dambıl ve bandın yanında eğilme, şınav ile karıştırılan tüm jimnastik çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar bütün kasları çalıştırarak tüm vücudu güçlendirir.

KİCKBOKS DERSLERİ

Bir fitnes ve kilo verme programı olarak gerçekleştirildiğinde, kickboks hem kalp-damar direncini hem de kas gücünü artırmayı hedefleyen tam vücut idmanı sağlar. Buna ek olarak düzenli bir biçimde kickboks yapmak tüm temel kas gruplarını eğlenceli ve enerjik bir yolla çalıştırır ve dengeyi, koordinasyonu, esnekliği ve özgüveni artırır. Kickboks, boks, dövüş sanatı ve aerobiklerin bir kombinasyonudur ve çok fazla çeşitlilikte egzersiz şekillerini kapsar. İdmanlar oldukça eğlenceli ve çeşitliyken ayrıca tam vücut antrenmanı sağlamada etkilidir. Sadece önemli ölçüde kalori yakmakla kalmaz, ayrıca bunun yanında kasları kuvvetlendirir. Yakılan kalorinin miktarı ağırlığa, seviyenin yoğunluğuna, antrenmanın süresine ve yapılan egzersiz çeşitlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak her 30 dakikalık performansta 275-400 kalori arası yakılmaktadır.

KİCKBOKS İÇİN GEREKEN EKİPMANLAR

Kickboks yapmak için gerekli ekipman, kickboks sınıfının biçimi ve türüne göre değişiklik gösterir. Çoğu kickboks ders düzeninde gerekli ekipmanlar sizin için tedarik edilir. Ancak, sakin, kuru ve kısıtlamayan elbiseler hazırlanmalıdır. Buna ek olarak, beraberinde bir çift kickboks eldiveni, bir şişe su ve küçük bir havlu getirilmelidir. Eğer evde kickboks yapılmak istenirse, görece daha ucuz olarak bir DVD temelli program alınabilir. Evde yapılan çoğu kickboks egzersiz programı, kum torbası satın alınmasını gerektirir ve bunun sonucu olarak da buna boş bir yer tahsis edilmesi gerekmektedir.

KİCKBOKS’UN YAN ETKİLERİ

Kickboksun bazı yan etkileri vardır. Daha çok hareketsiz yaşam tarzına sahip olup kickboksa yeni başlayanlar, hızlı kilo vermek için daha fazla egzersiz yapmaya çalışmaktadırlar. Hareketlerdeki bu ani artış, kas sakatlıkları riskini artırmaktadır. Sakatlıkları ve kas zorlanmalarını önlemek için, yeni başlayanlar bir saat boyunca antrenman yapmamalıdır. Öncelikle başlangıç derslerinde ısınma hareketlerine katılmalı ve 15-20 dakika boyunca temel hareketleri yapmalıdır. Kireçlenme, sırt ve eklem problemleri yaşayan kişiler kickboks yapmaktan kaçınmalıdır.

KİCKBOKS YAPARKEN KAÇINILMASI GEREKEN HATALAR

Yumruk veya tekme atarken, herhangi bir eklem tam olarak açılmamalıdır. Yumruk atarken, ağırlık tutulmamalı ya da takılmamalıdır. Eklem veya kaslar henüz en alt seviye esneklikteyken, özellikle başlangıç derslerinde olanlar, çok yüksek tekme atmaktan kaçınılmalıdır. Yorgunluk başladığında antrenman yarıda bırakılmalıdır.