Keten tohumu yağının binbir çeşit faydası

Keten tohumu yağının faydaları ve zararları vardır. Keten tohumu yağı, kanserden korur ve kilo vermeye yardımcı olur. Keten tohumu yağı çok fazla alındığında ishale sebep olabilir. Keten tohumu yağının bazı durumlarda deri kaşıntısı yaratabilir. Hamileler veya emziren kadınların kullanırken doktorlarına sormaları gerekmektedir.

KETEN TOHUMU YAĞI NEDİR?

Keten tohumu, keten (Linum usitatissimum) bitkilerinden hasat edilen yenilebilir bir tohum çeşitidir, keten tohumu ve keten tohumu yağı Eski Yunanlılar ve Romalılar tarafından yiyecek olarak yüzyıllarca tüketilmiştir (1). “Keten tohumu yağı nasıl yapılır?“ sorusunun cevabı ise basittir, tohumlar ezilerek ve tohumlardaki yağ özütü çıkarılarak üretilerek yapılır. Keten tohumu önceleri ana gıda olarak çiftlik hayvanlarının yemi olarak kullanılmıştır daha sonra ise insanlar tarafından da kullanılmaya başlanmış ve sonraki dönemlerde bir dizi endüstriyel uygulamaya tabii tutulmuştur.

KETEN TOHUMU YAĞI FAYDALARI

Keten Tohumu Yağı Faydaları hakkında birçok bilimsel ve klinik çalışma sonucunda elde edilen bulgular olsa da, Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği kapsamında herhangi bir açıklama olmaması sebebi ile keten tohumu yağı faydalarından bahsetmek mümkün değildir.

KETEN TOHUMU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Tohumları için yetiştirilen keten bitkileri genellikle kısadır, çok dallıdır ve keten lifleri için yetiştirilenlerden daha fazla tohum üretilebilir. Keten tohumu, her biri bir ucunda hafif çıkıntılara sahip on uzun düz eliptik tohumu olan kuru küresel kapsülleri olan bir bitki türüdür. Tohumlar tipik olarak yaklaşık 3 ila 4 mm uzunluğundadır. Genellikle kahverengi, pürüzsüz ve parlaktırlar, dış tabakalarında ıslakken yapışkan hale gelen mukuslu bir madde içerirler. Bütünüyle kurutulmuş bir tohum genellikle ağırlıkça %33 ile %43 oranında yağ barındırmaktadır.

Keten tohumu yağı kullanımı çiğ veya pişmiş olarak ikiye ayrılmaktadır. Salatalara, sabah gevreklerine ve pürelere çiğ olarak eklenebilir. Fırınlanmış ürünlere konulduğunda ise pişirilmiş formu kullanılır.

Keten tohumu yağı altın sarısı, kahverengi veya sarı renklidir. “Keten tohumu yağı ne işe yarar?” sorusunun cevabı ihtiyaca göre farklılık göstermektedir. Gıda dereceli keten tohumu yağı yemeklerin pişirilmesinde kullanılabilir. Endüstriyel olarak kullanıldığında, bir kurutma yağı olarak sınıflandırılır, çünkü kalınlaşır ve havaya maruz kaldığında sertleşir. Bu sebepten keten tohumu yağı eskiden dış cephe boyalarında yaygın bir kullanım yelpazesine sahipti. Keten tohumu yağı endüstriyel alanda ham, rafine edilmiş, kaynatılmış olarak sınıflara ayrılır. Ham yağ en yavaş kuruma potansiyeline sahiptir. Keten tohumu preste sıkıştırılıp çıkarıldıktan sonra ısıtılır, kalan malzemeler çiftlik hayvanları için kullanılır.

Öğütülmüş keten tohumu genellikle besin bağlamında değerlendirilen keten tohumu yağı olarak bilinir. Keten tohumu yağı kullanım şekli değişim gösterir. Bu yağ kolayca okside olur ve buzdolabında olmadığı sürece hoş olmayan bir koku ile hızla kireçlenir. Soğuk hava koşullarında bile, yalnızca birkaç hafta raf ömrü vardır. Hoş olmayan kokuya sahip veya kokmuş bir keten yağı derhal atılmalıdır. Bu yüzden keten yağı oksidasyonu dikkat edilmesi gereken bir husustur. Keten tohumu yağı yemek pişirmek için genellikle tavsiye edilmez, ancak kullanıldığında 170 C’nin üzerinde pişirilmemesine özen gösterilmelidir. Gıda dereceli keten tohumu yağı, soğuk preslenir. Soğuk pres keten tohumu yağı diğer adıyla soğuk sıkım keten tohumu yağı besin olarak kullanılabilir ve keten tohumu yağı soğuk pres yapıldığında oldukça kabul gören geleneksel bir Avrupa etnik besinini elde etmiş oluruz.