Kereviz zayıflatır mı? Kerevizin faydaları nelerdir? gibi sorular merak ediliyor. Özellikle diyet listelerinde yer alan kereviz sadece kilo verdirmiyor, birçok hastalığa da çare oluyor. İşte yemeğinden salatasına hatta sapına kadar birçok çeşidi yapılan kereviz, dolaşım ve sindirim sistemlerine iyi geliyor. Sağlık açısından faydalı olan kereviz, A, C, K vitaminleri, potasyum, folik asit ve folat gibi çok sayıda yararlı vitamin ve mineral içeriyor. Yemeğinin dışında sapı sıkılarak elde edilen suyunun zayıflamaya etkisi bulunuyor.

KİLO VERMEK İÇİN NASIL TÜKETİLMELİ?

Hem çiğ hem de pişmiş yenilebilen kerevizi, suyunu sıkıp içerek, çiğ olarak, pişirip çorba olarak, salatalarda vb. birçok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Az bilinmesine rağmen kerevizin sağlığa faydaları çok fazladır. Antioksidan özelliğinden dolayı organların hastalıklardan korunmasını sağlar. Kereviz sinir sisteminden sindirim sitemine, kan basıncının dengelenmesinden alerjiye kadar birçok hastalığı giderebilir. Kerevizin yan etkileri yok denecek kadar azdır. Bu yüzden düzenli olarak tüketilmesi herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Öte yandan kereviz tohumu günlük olarak tüketildiğinde eklem ağrılarını hafifletir. Gut ve romatizma hastalıklarına şifa olabilir. Kereviz tohumu rahimde meydana gelen hasarları ve rahimdeki sorunlardan kaynaklanan kas spazmı problemlerini giderebilir. Adet kramplarını geçirebilir. Antioksidan özelliği enfeksiyon hastalıklarına karşı bünyenin savunmasını geliştirir ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

TİROİDE ÇARE KARIŞIM

Bir yumruk büyüklüğünde kerevizi rendeleyin. İki limonun suyunu sıkıp rendelediğiniz kerevizin üzerine ekleyin ve buzdolabında dinlenmeye bırakın. Yine aynı büyüklükte bir turp rendeleyin. Kaya tuzunu ekleyin ve dinlenmeye bırakın. Bir saat sonra kereviz de, turp da sularını salmış olacak. Buzdolabından çıkarın. Bu kürde sadece sebzelerin suyunu kullanın. Sebzeleri iyice sıkarak çıkardığınız suyu derin bir kapta toplayın. Suyun içine bir çay kaşığı frenk kimyonu ekleyin. Tane kimyon alın, kullanmadan önce kendiniz dövün. Her gün taze olarak hazırladığınız suyu akşamları tüketin.