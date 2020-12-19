Kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Güven testiyle ölçün

Muhtemelen günlük hayatta meydan okumayı gerektiren durumlar karşısında en çok ihtiyaç duyduğunuz şey güven duygusu oldu. Kendinize ne kadar güvendiğinizi hiç sorguladığınız oldu mu? Dayanıklılığınızı ölçen güven testiyle sizi baş başa bırakıyorum...

Meydan okunma gereksinimimiz kimi zaman öyle baskındır ki işleri zorlaştırırız ve yarattığımız zorlukların üstesinden kendimize olan güvenle baş ederiz. Dünyaca ünlü Kokoloji kitabında "Tohum Ekmek" testini sizler için derledik.

GÜVEN TESTİ

Arkanıza yaslanın ve şöyle düşünün: Tanınmış bir bilim adamısınız ve yeni bir tür bitkinin geliştirilmesi üzerinde çalışıyorsunuz.

Laboratuvarda yıllardır deney yapıyorsunuz ve çalışmalarınız nihayet sonuç vermeye başladı. Yarattığınız eserin dayanıklılığını denemek için 100 tohumu yaşanılmayacak bir çöle diktiniz. Diktiğiniz 100 tohumdan kaç tanesi yaşadı? (0 ile 100 arası bir sayı verin)

CEVAP ANAHTARI

Verdiğiniz sayı kendinize güveninizin seviyesini gösterir. Bu hikâyede bilim adamı güven duygusu ve hatta gururu temsil eder. Diğer yandan düşman çöl kumları zor bir testi ya da meydan okumayı, yani şüpheci duyguları ve belirsizliği gösterir. Daha yüksek sayılar söyleyenler, bilim adamına kendilerini daha yakın hissedenler ve daha çok kendilerine güvenenlerdir. Daha düşük sayılara cevap verenler, meydan okumanın çok zor olduğunu düşünenler ve kendilerine daha az güvenenlerdir.

99 – 100 arası:

Size kendinize güveniyorsunuz demek az gelir. Daha uygun bir sözcük “kibirli” olacaktır. Elbette kendinize inanmak çok önemli ama siz dünyanın geri kalanını hiçe sayıyorsunuz. Unutmayın ki güçlü olmanın en büyük işaretlerinden bir tanesi zayıflıklarımızı kabul etmektir.

81 – 98 arası:

Kendinize ve yapabileceklerinize güveniyorsunuz ama bu küstahlık olarak görünmüyor. Bu çevrenizdekilere güven veriyor ve bu da sizi nereye giderseniz gidin doğal bir lider konumuna getiriyor.

61 – 80 arası:

Sizin için en iyi tanım “temkinli iyimser” olabilir. Daima iyi olanı umut ediyor ama en kötüsü için de hazırlıklı oluyorsunuz. Bu gerçekçi felsefe başkaları uçup gittiğinde sizin ayaklarınızın hâlâ yere sağlam basıyor olmasını sağlıyor.

41 – 60 arası:

Kendinize olan güveniniz ortalama düzeyde. Ne fazla kendini beğenmiş ne de kayıp. Belki de hâlâ ne konuda iyi olduğunuzu keşfetmeye çalışıyorsunuz ya da önünüzde yükselen zorluklara sağlıklı saygı duyuyorsunuz. Kendinize inanın, diğerleri örnek olacaktır.

21 – 40 arası:

Kendinizden tamamen şüphe etmiyorsunuz ama önünüzdeki engelleri abartma eğilimindesiniz. Bu eğilimin sorumluluğunu zorluklara yükleyebilirsiniz ama tavrınız çevrenizdekilerin size bakışını etkiliyor. Başkalarının güvenini kazanmak için yapacağınız tek şey o güveni önce kendinize duymanızdır.

1 – 20 arası:

Alçakgönüllü olmak başka bir şey ama sizin kendi değerinizi anlamak için biraz daha çalışmanız gerekiyor. Büyük şeyler başarabileceğinize inanmanın kötü bir yanı yoktur. Biraz sıkı bir çalışmayla yapabilirsiniz de. Sizi geride tutan şey tek şey sizsiniz.

0 tohum

Kendine güvenin zerresinin olmaması gibi görünen şey aslında mükemmeliyetçi bir gururdur. Siz yanlış olduğunuzun ispatlanmasına, hatta tek bir yanlış yapmaya bile dayanamazsınız. Bu nedenle her şeyin sizin için zor olduğu numarasına yatarsınız. Eğer bu korkularla yüzleşmeyi öğrenemezseniz dünyayı sizin işe yaramaz biri olduğuna inandırabilirsiniz ama siz aslında denemeye bile kalkmadığınızı bilirsiniz.