Sebze ve kemik suyu çorbası kış sofralarının olmazsa olmazı. Peki, ikisini bir araya getiren vitamin deposu kış çorbasına ne dersiniz. İşte kemik suyu ile sebze çorbası tarifi.



360 TV'de Esra ile Sizin İçin Yemek Atölyesi programında sebze çorbası tarifi yapıldı. Diğer sebze çorbalarından farklı olan sebze çorbası hem lezzetiyle hem de pratik olmasıyla popüler kış çorbası tarifleriniz arasında yer alacak. Evde aileniz için kabak, patates ve havuç gibi malzemelerden kolayca yapabileceğiniz kemik suyu ile sebze çorbası tarifi haberimizde.

SEBZE ÇORBASI MALZEMELER

1 kabak

2 orta boy patates

1 kırmızı biber

1 havuç

1 soğan

2 diş sarımsak

Yarım limon

3 kaşık un

1 bardak kemik suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı salça

Su

Karabiber, kuru nane, tuz

Üzeri için maydanoz

KEMİK SUYU İLE SEBZE ÇORBASI TARİFİ



Kemik suyu ile sebze çorbası için öncelikle bir tencerede tereyağı, sıvıyağ ve unu tereyağının kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından minik minik doğradığınız soğanları ilave edin ve kavurun. Ardından havucu ilave edin. Biraz kavurduktan sonra kapya biber, patates ve salçayı ekleyin. En son kabağı da ilave ederek karıştırın.

Kabaktan birkaç dakika sonra kemik suyunu da ekleyin ve karıştırın. Ardından ılık suyu da ilave edin. Tuzunu da ekledikten sonra sebzeleri pişmesini bekleyin. Piştikten sonra baharatları ekleyin ve blendırdan geçirin. Kemik suyu ile sebze çorbanız hazır. Afiyet olsun.