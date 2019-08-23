Cilt üzerinde oluşan yaralara bire bir: Kefir!

Yüzyıllardır Kafkasya bölgesinde tüketilen kefir uzun yıllardır bütün dünya genelindeki insanların sıkça kullandığı popüler bir şifa kaynağı olarak bilinmekte. Birçok hastalığa karşı koruyucu etki sağlayan kefirin tek özelliği bununla bitmiyor. Sağlık iksiri olarak bilinen kefir, çok tüketilen içecekler arasında. Kefir nedir ve faydaları nelerdir sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizde sizlerle…

KEFİR NEDİR ?

Kefirin tohumları mayalar ve bakterilerden oluşur. Küçük, yarı şeffaf, beyazımsı, jöle benzeri küreler küçük karnabahar parçalarına benzemektedir. İki çeşit kefir vardır. Bunlar, su ve süt kefirleridir. Su kefiri, esas olarak Lactobacillus brevis, Streptococcus lactis ve Saccharomyces cerevisiae’den oluşur. Bununla birlikte, diğer bakteri ve mayalar su kefirinin tanelerinde bulunmuştur. Şeker, su ve kurutulmuş meyve karışımına ilave edildiğinde, su kefiri tahılları, şekeri ve mineralleri tüketerek ve daha sonra bağırsağınızı kolonize edebilen yararlı bakterileri serbest bırakarak, mayayı fermente eder.

Süt kefiri, öncelikle, Lactobacillus kefiri bakterilerinden oluşur. Süte kefir taneleri eklenir. Laktozu tüketirken probiyotikleri ve diğer bileşikleri içeceğe salarlar. Yaklaşık 24 saat sonra tahıl sıvıdan soyutlanır. Probiyotikler içeren içecek içilebilir hale gelmiştir ve tahılları başka bir kefir yapmak için kullanılmaktadır ve süresiz olarak çoğalabilirler.

Anavatanı Kafkas Dağları olan kefirin, Kifir sözünden geldiği düşünülmektedir. Kelime anlamı olarak ise, “keyif” kelimesinden türemiş ve “iyi hissetmek” anlamı taşımaktadır. İlk bulunduğundan sonra, karışımın gücü ve güçlü etkileri kısa sürede yayılmış ve daha sonra efsanevi yararlarını duyan ve bunu 19. yüzyılda tüberküloz gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olmak için kullanan Rus doktorlar tarafından yayılmıştır.

KEFİR NASIL KULLANILIR?

Kefir, laktik asit bakterileri ve mayadan süt fermantasyonu ile oluşan koyu kıvamda bir içecektir. Tahıllar sütü kültürlendirir, sağlıklı organizmalarla besler. Sonuç olarak yoğurt benzeri, sağlıklı, bağırsakları destekleyen ve birçok başka sağlık faydası sunan, keskin, efervesan bir içecek ortaya çıkar. Kefiri çevreleyen sağlık taleplerinin hepsi bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa da, herhangi bir diyet için sağlıklı bir içecektir. Yine de diyetinize eklemeden önce doktorunuza danışmanız faydalı olacaktır.

KEFİRİN FAYDALARI

Kefir maya ve probiyotikler bakımından ferahlatılmış bir gıdadır ve sindirime yardımcı sağlıklı bakteriler içerir. Probiyotik içeren gıdaların birçok avantajları vardır ve kefir de bunların başında gelmektedir. Kefirin günlük hayata ve sağlık durumuna, çarpıcı bir şekilde katkısı vardır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kefir, bağışıklık sistemini ve hücreleri korumaya yardımcı olan biotin ve folat gibi birçok bileşik ve besin içerir. Süt kefiri salmonella ve E. Coli gibi zararlı bakterilere karşı vücudu güçlendirir.Kefirde bulunan kefiran denilen polisakarit ayrıca kolesterolü ve kan basıncını düşürme kabiliyeti bulunmaktadır.

KEMİKLERİN GÜÇLENMESİNİ SAĞLAR

Osteoporoz (kemik erimesi) günümüzde birçok insanın önemli bir sorunudur ve kalsiyum eksikliği ile tetiklenir. Tam yağlı sütten hazırlanan Kefirde, sütten daha fazla kalsiyum vardır. Bununla birlikte, belki de daha da önemlisi, vücuda kalsiyumu emmeye ve kemik bozulmasını durdurmaya yardımcı olan biyoaktif bileşikleri içerir. Kefirde ayrıca, kemik sağlığı için hayati önemi olduğu düşünülen K2 vitamini vardır.

SİNDİRİMİ VE IBS İLE MÜCADELEYİ DESTEKLER

Kefirsütü ve kefiryoğurdu, bağırsaktaki dengenin eski haline getirilmesine yardımcı olur ve İrritabl bağırsak sendromu, Crohn ve ülser gibi gastrointestinal hastalıklarla mücadelede etkilidir.Kefirdeki probiyotik, antibiyotik kullandıktan sonra oluşan ishal ya da kabızlık gibi bağırsak sorunlarının düzelmesine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca hazımsızlık ve mide ülseri gibi rahatsızlıklarda da oldukça etkilidir.

ALERJİLERİ İYİLEŞTİRİR

Alerjilerin ve astımın çeşitli biçimleri, vücuttaki iltihaplanma sorunlarıyla alakalıdır.Kefirin içerisinde bulunan canlı mikroorganizmalar, bağışıklık sisteminin alerjik reaksiyonları doğal olarak bastırmasına yardımcı olur. Bazı bilim adamları, bu alerjik reaksiyonların bağırsakta iyi bakterilerin eksikliğinin bir sonucu olduğuna inanmaktadır.

KEFİRİN CİLDE FAYDALARI

Bağırsakların doğal dengesi bozulduğunda sivilce, sedef, kızarıklıklar ve egzama gibi her türlü soruna neden olacak belirtiler ortaya çıkabilir. Kefirin içeriğinde bulunan probiyotik, bağırsakları güçlendirerek cildi destekler, kalitesini arttırır ve cilt üzerinde oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.

LAKTOZ İNTOLERANSI SEMPTOMLARINI İYİLEŞTİRİR

Birçok süt ürününde bulunan iyi bakteri, sağlıklı bir bağırsak ve vücut için gereklidir. Fakat laktoz intoleransı olan insanların vücudu sütü iyi sindiremezler ve rahatsızlık hissederler. Fakat kefirdeki etken madde laktozu laktik aside indirgeyerek sindirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, süte göre çok daha besleyicidir.

KEFİR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Bağırsakları temizler, bakteri ve mikropları öldürür

Sindirime iyi gelir, kabızlığı önler

Mide ülserinin tedavisinde kullanılır

Sinüzite iyi gelir

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılır

Kolesterolü düşürür

Kanserin oluşmasını ve ilerlemesini önler

Kanserli tümörlerin gelişimini durdurur

İçerisinde bulunan A vitamini ile göz sağlığına katkıda sağlar

Güçlü kemikler ve dişler için önerilir

Kalp sağlığını korur

Karaciğere faydalıdır

DEPRESYONDA İSENİZ KEFİR İÇİN

Düzenli tüketildiğinde hafif bir gevşeme ve uyku hali veren kefirin depresyonu azaltıcı etkisi triptofan, magnezyum ve kalsiyum içeriğinin yüksek olması ve bunların kaslardan laktik asidi atmasına bağlanmaktadır. İçerisinde bulunan fosfor sayesinde, hücre gelişimi ve enerji ihtiyacının karşılanması için karbonhidratların, yağların ve proteinlerin kullanımında kolaylık sağlamaktadır.