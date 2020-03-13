Kaş gürleştirmenin 10 püf noktası!

Kaşlar nasıl gürleşir? Kaş bakımının püf noktaları nelerdir? Bazı insanların kaşları irsî olarak az olabiliyor. Bu durumun bir avantaj olarak görülmesiyle birlikte kaşlar için büyük bir eksikliktir. Ucuz, basit ve sağlıklı yöntemlerle bu sorun çözülebiliyor. İşte size ucuz kaşları gürleştirmenin 10 püf noktası:

1. Ucuz bir yöntem olan yağlı yüz kremleri kullanabilir. Her cilt tipine uygun olarak üretilen farklı yüz kremleri vardır. Kaşların gürleşmesi ve dolgunlaşması için yüz tipi hangi tip olursa olsun kuru ciltlere uygun olan bir marka seçilmelidir

2. Yalnızca kaşın bulunduğu bölgenin üzerine deriye yedirilerek her akşam yüz temizlendikten sonra kullanılmalıdır. Akşam sürülen krem sabah temizlenmelidir ki sivilcelere yol açmasın

3. Her gün düzenli uygulanmalıdır

4. Bitkisel yağlar kullanılabilir

5. Badem yağı ve Hint yağı kaşların gürleşmesini en çok sağlayan yağlardandır

6. Eğer kalın telli kıllar varsa ve gürleşmesinin yanı sıra yumuşaması isteniyorsa Hindistan cevizi yağı da kullanılabilir

7. Bütün bu yağları kullanmaya başlanmadan önce bu yağlara alerjinizin bulunup bulunmadığı test edilmelidir

8. Bitkisel yağlar bütün aktarlarda hatta belli marketlerde uygun fiyata bulunabilir

9. Kullanımı için ise; günün farklı saatlerinde farklı yağlar kullanılabilir ya da bu yağlar karıştırılıp uygulanabilir. Eğer tercih karıştırıp kullanmak olacaksa gün içerisinde bir kez ve gece kullanılmalıdır. Çünkü sık kullanım cilde ağır gelebilir

10. Bu yağlar bir kabın içerisinde karıştırıp her gün uyumadan önce bir kulak çubuğu ile kaşlara uygulanmalıdır. Ortalama 20 gün sonra kaşların gürleşmesi ve yoğunlaşması gözle görülebilir hâle gelecektir



