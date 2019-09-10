Karbonatlı suyun saçı güzelleştiren 5 faydası!
“Karbonatın Saça Faydaları Nelerdir?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Karbonatın dişe, cilde ve vücuda faydalarını biliyoruz. Karbonatın saça faydalarıyla saymakla bitmiyor. Karbonat saç derisini temizleme özelliği göstermekte ve böylece kafa derisindeki tıkalı gözenekleri açarak saç çıkmasını sağladığı söylenmekte. Karbonatın saça sağladığı faydaları haberimizin devamında görebilirsiniz…
Karbonatlı suyun vücuda sayısız faydası vardır. En bilinen özelliği doğal alkalileştiriciliği olsa da bunun haricinde birçok faydası vardır. Mide rahatsızlığında da sık sık kullanılan karbonatlı su, şampuanlara da katılabilir. Şampuana katıldığındaysa kepek gibi sorunları önlemektedir. Karbonatın saça faydalarını ayrıntılı bir şekilde sizler için derledik…
KARBONAT NEDİR?
Karbonat günlük hayatta genellikle hamur işlerinde kullanılır ancak artık güzellikten temizliğe, sağlığa her türlü alanda faydaları karşımıza çıkmaktadır. Karbonat; bir diğer ifadeyle sodyum bikarbonat, asidin bazlarla bileşmesinden oluşan ortak tuzların adıdır. Ayrıca karbonat ismi karbonik asitin esteri anlamına da gelmektedir. Mineroloji ve jeolojide, karbonatın terimsel karşılığı hem karbonat minerali hem de karbonat taşlarıdır ve CO32- şeklinde ifade edilir. Özetlemek gerekirse; karbon iyonu, oksokarbon anyonudur.
KARBONATLI SUYUN SAÇA FAYDALARI
- Şampuana karbonat katmak saç derinizi derinlemesine temizler. Bir çay kaşığı karbonat şampuana karıştırılır ve normal şampuan uygulamasında olduğu gibi saça uygulanır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta saçınızı karbonatlı şampuanla yıkarken şampuanın saçınızda iki-üç dakika kadar kalması. Bu yöntemi uygulamak saçların daha parlak ve daha güçlü görünmesine yol açacaktır. Karbonatın aynı zamanda saç köklerini güçlendirme özelliği vardır.
- Saç derisini temizleyip, şaçın kötü kokmasını ve yağlanmasını engeller. Çoğu kişinin şehir yaşamının zorlu şartlarından ve hava kirliliğinden dolayı saçları çabuk yağlanmaktadır. Karbonat kullanımı bu noktada birçok kişiye yardımcı olmakta ve saçın yağlanma süresini bir miktar uzatmaktadır. Hiç himse saçlarının kötü kokmasını istemez karbonat aynı zamanda da saçlardaki kötü kokuyu önler. Karbonatı saç derisinde kullanmak için 1 tatlı kaşığı karbonat ve 3 tatlı kaşığı su karıştırılıp hamur haline getirilir. Saç hafifçe su ile ıslatıldıktan sonra elde edilen karışım yavaşça saç diplerine uygulanır. Saç diplerinde beş dakika bekletildikten sonra durulanır. Bu yöntem ayda 1- 2 kez yapılmalıdır. Çok fazla uygulanması saç derisinin pH dengesinde bozukluklara yol açabilir.
- Kepeği yok etmeye yardımcı olur. Kepek en sık karşılaşılan saç problemlerinden biridir. Karbonat saç derisinin pH dengesini sağlıklı bir hale getirmeye yardımcı olur ve bu şekilde kepeğin tedavisinde önemli rol oynar. Saçlar hafifçe ıslatılır ve 1 yemek kaşığı karbonat saç diplerine sürülür. 2-3 dakika bekletildikten sonra saç derisi suyla temizlenir. Haftada bir kez bu yöntemin uygulanması kepeğin önlenmesine yardımcı olur.
- Saç rengini açmada yardımcı olur. Karbonatı tedavi amacının dışında da kullanabilirsiniz. Karbonat saç renginin doğal bir şekilde açılmasında da rol oynar. Böylece hem saçlarınızn rengi açılmış oluyor, hem de bakım yapılmış oluyor. 1 yemek kaşığı karbonata biraz su eklenip karıştırılır. Daha sonra elde edilen karışım saça sürülüp 15-20 dakika bekletilir. Ardında da suyla durulanır. Bu yöntem düzenli olarak haftada bir kez uygulanırsa saç rengi açılır.
- Karbonat ile saçlarınızı parlatın; karbonatla saçlarınızı parlatmak da mümkün. 1 bardak suya 1 çay kaşığı karbonat karıştırılır. Daha sonra bu karışık saçlara uygulanıp 5 dakika bekletilir sonrasında saç durulanır. Ardından 1 yemek kaşığı sirke bir bardak suyla karıştırılır ve bu karışımla saç tekrar durulanır. Bu formül sayesinde saçlar her zamankinden daha parlak, daha sağlıklı ve temiz görünür. Aynı zamanda da bu formül sayesinde saç her zaman yıkanmak zorunda kalınmaz.