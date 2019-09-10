Karbonatlı suyun saçı güzelleştiren 5 faydası!

Karbonatlı suyun vücuda sayısız faydası vardır. En bilinen özelliği doğal alkalileştiriciliği olsa da bunun haricinde birçok faydası vardır. Mide rahatsızlığında da sık sık kullanılan karbonatlı su, şampuanlara da katılabilir. Şampuana katıldığındaysa kepek gibi sorunları önlemektedir. Karbonatın saça faydalarını ayrıntılı bir şekilde sizler için derledik…

KARBONAT NEDİR?

Karbonat günlük hayatta genellikle hamur işlerinde kullanılır ancak artık güzellikten temizliğe, sağlığa her türlü alanda faydaları karşımıza çıkmaktadır. Karbonat; bir diğer ifadeyle sodyum bikarbonat, asidin bazlarla bileşmesinden oluşan ortak tuzların adıdır. Ayrıca karbonat ismi karbonik asitin esteri anlamına da gelmektedir. Mineroloji ve jeolojide, karbonatın terimsel karşılığı hem karbonat minerali hem de karbonat taşlarıdır ve CO32- şeklinde ifade edilir. Özetlemek gerekirse; karbon iyonu, oksokarbon anyonudur.

KARBONATLI SUYUN SAÇA FAYDALARI