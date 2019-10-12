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  3. Karatay'dan şok uyarı: İşlenmiş zeytinyağı çok tehlikeli!

Karatay'dan şok uyarı: İşlenmiş zeytinyağı çok tehlikeli!

Karatay'dan şok uyarı: İşlenmiş zeytinyağı çok tehlikeli!

Katıldığı bir sempozyumda konuşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay zeytinyağı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeytinyağının altın değerinde olduğunu söyleyen Karatay, işlenmiş zeytinyağının çok tehlikeli olduğunu söyledi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Zeytin ağaçları hayattır, hayat kaynağıdır. Zeytinyağı altındır, bunun değerini iyi bilin. Hakiki soğuk sıkım zeytinyağı kanı sulandırır." dedi.

Karatay, Mut Kaymakamlığı ve Mut Belediyesi tarafından düzenlenen "8. Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu"na katıldı.

Karatay, burada yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağının insan sağlığına iyi geldiğini söyledi. Bu ürünlerin hastalıkları önlediğini ifade eden Karatay, "Zeytin ağaçları hayattır, hayat kaynağıdır. Zeytinyağı altındır bunun değerini iyi bilin. Hakiki soğuk sıkım zeytinyağı kanı sulandırır. Zeytinyağından gelen kalori ile beyaz şekerden gelen kalori aynı şey değil. İşlenmiş zeytinyağı çok tehlikeli. Kanseri önlediği görülmüştür. Zeytinyağı dünyanın en önemli meyve suyudur. Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür." diye konuştu.

Mut Kaymakamı Muammer Köken de zeytinin ilçe için önemli bir meyve olduğunu kaydetti.

İyi zeytin üreterek pazarda olacaklarını ifade eden Köken, zeytinin pazarlanmasının ilçe için önem arz ettiğini vurguladı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise Türkiye'nin en doğal zeytininin ilçede yetiştiğini belirterek, belediye olarak ilçenin tarımda gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğin ardından trafikteki sürücülere zeytinyağı hediye edildi. 

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