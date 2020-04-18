Karantina sürecinde kavga eden çiftler ne yapmalı?

Karantinada kavga eden çiftler için çözüm yolları merak ediliyor. Peki, ilişkilerin bu durumdan etkilenmemesi için neler yapılmalı? Karantina sürecinin ilişkileri etkilediğini belirten Psikolog Derya Yalçınkaya, evde bu durumdan etkilenmemek için önerilerde bulundu. Yalçınkaya, "Davranışını sergilemesine neden olan duyguyu masaya yatırın. Neyi niçin yaptığı bilgisi yaranın kanamasına engel olabilir hatta tedavi niteliğindedir. Kriz süreçlerinde en çok ihtiyaç güven duygusudur. Birbirine sevgi ve saygı besleyen çiftler güveni sarsmadıkça bu sınavı atlatabileceklerdir. Özellikle de kişisel sınırların ihlal edilmemesi karşılıklı güveni onaran bir tutumdur. Duyguların ifade edilmesi ile duygusal bir yakınlık oluşacağından kopan bağların zamanla onarımı gözle görülecek boyuta ulaşır. İlişkilerde rollerin tekrar belirlenmesi gerekebilir. Özellikle de ev işlerinde yardımlaşmak ‘senin her zaman her koşuda yanındayım’ mesajı ile kişileri olumlu bir şekilde besler. Eşlerden yardım talep edin bunun bir hak olduğunu unutmayın." dedi.

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