Karalahana çorbası imrendiriyor: İşte özel tarifi!

Halk arasında haşlama olarak da bilinen karalahana çorbası nasıl yapılır merak ediliyor. Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen, sağlık açısından da oldukça faydalı olan karalahana çorbası son zamanlarda sofralarda oldukça popüler lezzetler arasında yerini alıyor.

MALZEMELER

1 demet karalahana

100 gram mısır yarması

1 çay bardağı barbunya

2-3 adet orta boy soğan

50 gram iç yağ

100 gram tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı biber salçası

Bir buçuk litre su

2 adet kuru kırmızı acı biber

80 gram mısır unu

3 çorba kaşığı ılık su

1 adet et suyu tableti

1 tatlı kaşığı to zşeker

Tuz

YAPILIŞI

Yıkanmış ve süzülmüş karalahanayı ince kıyın. Mısır yarması ve barbunyayı ayrı kaplarda bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün süzün ve ayrı ayrı haşlayın. Küp doğranmış soğanı sıvı yağ, iç yağ ve tereyağı ile birlikte kısık ateşte kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Karalahana, haşlanmış mısır yarması, barbunya ve suyu ekleyin. İri doğranmış acı biberi katın ve kısık ateşte 30 dakika pişirin. Mısır ununu ılık suda açtıktan sonra yavaşça çorbaya ilave edip, bir taraftan da karıştırın. Et suyu tableti ve toz şeker katıp, kaynayana kadar sürekli karıştırın. Kaynayınca tuzunu atın ve ocağın altını kapatın. Sıcak servis yapın.