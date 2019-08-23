Karadutlu cilt maskesinin özel tarifi!

Karadut lezzeti kadar faydası da çok olan bir meyvedir. Ormanlık alanlarda yetişen karadut orman meyvesi olarak da geçer. Herkesin beğenerek yediği karadutun faydaları saymakla bitmez. Karadutun faydaları insan sağlığı için çok fazla olmasıyla birlikte birçok vitamin de içermektedir. Zengin içeriğiyle her alanda fayda sağlayan karadut en çok tercih edilen orman meyvelerinden biridir. İşte, bu kadar çok tercih edilen karadutun faydaları haberimizin detayında sizlerle…

KARADUTUN FAYDALARI

Yaz aylarında çıkan karadut halk dilinde böğürtlen olarak da bilinmektedir. Tüketmeye yeni başlayanlar için kolay ve zahmetsizdir, soyulması gerekmez. Genelde vahşi bitkilerle ve kıraç alanlarda da yetişmektedir. Otantik bir lezzeti olan karadut un kırmızı bir suyu vardır. Çocukların favorisidir. Kim bilir böyle olmasının nedeni belki de sağlık açısından faydalarının yeterince fazla olmasıdır.

Çok hassas bir yapıya sahip olan karadut pürüzsüz ve kırılgan yapıya sahip olduğu için itina ile tüketilmesi gerekir. Daha çok mor renktedir, bazı bölgelerde kırmızıya çalan bir rengi vardır.

Karadut C, K ve E vitaminlerini içermektedir. C vitamini içermesi aynı zamanda etkili bir antioksidan olmasını sağlar. Bunun dışında tiamin, sodyum, niasin, potasyum içermektedir. Aynı şekilde değeri yüksek mineraller de içerir, bakır, demir, magnezyum, mangan, selenyum, çinko yanında beta karoten açısından zengin sayılmaktadır. Birçok meyve ve sebzenin aksine lutein zeaksantin içermektedir, aynı zamanda diyet lifleri açısından da zengin sayılır.

KARADUTUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Karadutun içerdiği vitaminler ve mineraller yabanmersini ile benzerlik göstermemektedir, yabanmersini hakkında daha önce yayınladığımız makaleye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Karadutun içerdiği besinler dizanterinden hemaroide, ameniden kansere kadar birçok hastalıktan korunmaya yardımcı olduğu gibi özellikle cilt sağlığı için de çok faydalıdır. Öyle ki karadut çok yaygın olarak kozmetik ürünlerinde ve yüz maskelerinde kullanılmaktadır. Bunun en önemli nedeni içerisinde barındırdığı ve serbest radikallerin hareketlerini engelleyen çok farklı çeşitlerdeki antioksidanlardır. Bütün besin kaynaklarında olduğu gibi karadutun etkili ve doğal bir antibiyotik görevi görmesi çok geniş bir yelpazede sağlığımıza hizmet etmesini sağlamaktadır.

Karadutun Cilt Sağlığına Faydaları: Serbest radikaller bünyemizde birçok hastalıkların temel nedenidir. Birçok kanser çeşidinin asıl nedeni de serbest radikallerdir. Serbest radikaller sadece iç organlara zarar vermez aynı şekilde cilde de inanılmaz derecede hasar verebilir ve cildin yaşlanmasını hızlandırır.

Karadut etkili antioksidanlar içerdiği için serbest radikallerin cilde verdiği hasarı giderebilir. Anthocyanocides ve polifenoller karadutta bolca bulunan iki antioksidandır. Bunlar serbest radikallerle mücadelede yardımcı olur. Kolajen oluşturan C vitamini ve A vitamini cilt için en sağlıklı vitaminlerdir diyebiliriz. Bu vitaminlerin diğer bir özelliği ise etkili bir antioksidan olarak hareket edebilmeleridir. Düzenli olarak karadut tüketilmesi ve periyodik olarak maskelerde cilde uygulanması cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olduğu gibi, UVA ve UVB lere karşı cildi koruma altına almaktadır.

Karadutun cilde faydaları bu kadarla sınırlı değildir. Karadut bol miktarda lif içermektedir, bu oran %85dir. Bu özelliği cildin sağlıklı görünmesine katkıda bulunmaktadır. Düzenli olarak karadut tüketimi cildin esneklik kabiliyetini arttırmaya yardımcı olur. Bu özelliğinden dolayı karadut yaygın olarak cilt maskelerinde kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesini de biz size tarif edelim.

Karadut Cilt Maskesi: Bir avuç karadutu bal ile iyice karıştırın. Bu karışımı yüzünüze ve boyun kısımlarına masaj şeklinde uygulayın. Uygulama bittikten sonra 15-20 dakika kurumasını bekleyin ve daha sonra ılık su ile yüzünüzü ve boynunuzu durulayın. Bu uygulama cildinizin ihtiyaç duyduğu besinlerin karşılanmasını sağladığı gibi cildinizin nemlenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca nemli cilt elastiklik kazanacaktır.

Karadutun içerdiği vitamin A, C ve K cildin gençleşmesini sağlayan mükemmel doğal maddelerdir. Bunun yanında karadutun içerdiği omega 3 ve omega 6 yağ asitleri cilt için hayati önem taşıyan besinler içermektedir.

Karadut Yaraların Tedavisinde Kullanılır: Karadutun yaprakları parlak ve büzücü nitelikli taneler içermektedir. Bu özelliği kanın pıhtılaşmasını engelleyebilir. Karadutun yaprakları yaralara, açık yaralara, deri üzerindeki çiziklere uygulanır ve yara tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Karadut aynı zamanda bir cilt hastalığı olan sedefi yatıştırıcı özelliği vardır aynı zamanda akne temizleme noktasında da etkilidir. Karadut yapraklarının çay şeklinde demlenerek tropikal olarak uygulanması egzama sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

Karadutun Saç Sağlığına Faydaları: Karadutun yüksek derecede ve kaliteli antioksidanlar içermesi cilt sağlığı dışında saç sağlığı için de çok faydalı olmasını sağlamaktadır. Karadutta bulunan C vitamini, kolajen üretimi ile büyük ölçüde saç dökülmesine neden olan unsurların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Antioksidanlar serbest radikallerin neden olduğu ve saça büyük zarar veren unsurların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Karadutun tropikal olarak uygulanması saça ayrıca doğal bir parlaklık ve canlılık kazandırır.