Zor yaraların şifa kaynağı: Kantaron yağı
Hücre yenilenmesinde hızlandırıcı etkisi olması nedeni ile pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenler için mucizevi bir yağ olabilir. Kantaron yağı sıkça duyulmamış olsa da kullananlar tarafından olumlu yorumlar yapılıyor. Kantaron yağının faydalarını sizler için derledik. “Kantaron yağının faydaları nelerdir?” sorusuna sizin için yanıt aradık…
Kantaron yağının faydaları oldukça etkilidir. Kantaron yağının mucizevi faydası; kazalarda dış yaralara sürülerek, iç kanamalara karşı da içilerek olumlu etki yaratmasıdır. Kantaron yağı içildiği vakit damarları büzüştürebilme etkisi nedeniyle iç kanamaları durdurur. Ağlayan bebeklerin karın bölgelerine masaj yapıldığı zaman ağrıyı kısa sürede dindiren kantaron yağının faydaları haberimizde…
İŞTE KANTARON YAĞININ FAYDALARI
Kantaron yağının faydaları oldukça geniştir çünkü kantaron bitkisi birçok kimyasal etken madde içermektedir. Bir bitkinin içerdiği kimyasallar o bitkinin yağının kullanılması ile daha fazla etkinlik kazanmaktadır.
Yalnız faydalı yönlerinin ortaya çıkabilmesi için genellikle düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Önemli bir noktaya dikkatinizi çektikten sonra faydaları belirtilecektir, önemli olan nokta hangi şartlarda olursa olsun beklemediğiniz bir etkiye yol açarsa hemen kullanımı kesip bir sağlık uzmanına başvurunuz.
Kantaron yağının faydaları;
- Kantaron yağının yaraları iyileştirme özelliği bulunmaktadır. Özellikle açık yara ve kesiklerde kullanımı çok olumlu sonuçlar vermektedir. Bu etkinliğin nedeni kantaron yağının antiseptik özellikteki kimyasal etkenler içermesinden dolayıdır
- İltihaplanmalara karşı etkilidir ve yaraların olduğu yerlerde iltihap oluşumunu engeller
- Damarlarda büzüşme etkisi oluşturur bu nedenle yaralar nedeniyle kanama olursa kanamaları kısa sürede keser
- Kantaron yağı hücrelerin onarımını ve hücrelerin kendilerini yenileme süresini hızlandırır bu etkisi nedeniyle yaraların kısa zamanda iyileşmesini sağlamaktadır
- Yaraya sürüldüğü zaman yaralar nedeniyle oluşan ağrıları ve sızıları dindirerek büyük oranda rahatlama sağlamaktadır
- Kazalarda dış yaralara sürülerek, iç kanamalara karşı da içilerek fayda sağlamaktadır. Kantaron yağı içildiği vakit damarları büzüştürebilme etkisi nedeniyle iç kanamaları durdurur
- Hücre yenilenmesini hızlandırıcı olması nedeniyle pürüzsüz bil cilde sahip olmak isteyenler kullanabilirler
- Dahili kullanılan kantaron yağı kan şekerini düşürebilme gibi bir etkisi bulunmaktadır
- Dahili olarak kullanıldığı zaman bağırsakların çalışmasını sağlaması nedeniyle kabızlığı önler
- Hemoroid sonucu oluşan memelere bir pamuk yardımıyla kantaron yağı sürüldüğünde kısa sürede iyileşme sağlayabilmektedir
- Masaj yapmak için kullanılabilir. Masaj yağı olarak kullanıldığında siyatik ve romatizmada fayda sağlamaktadır
- Kantaron yağı sağ elin avucu ile bebeklerin karın bölgesine masaj yapıldığında karın ağrısını giderebilmektedir
- Mide ülserine karşı Kantaron yağı kullanmak rahatlama sağlayabilmektedir
- Güneş yanıkları için de kullanılabilir. Yanık olan bölgelere yağ sürüldüğünde rahatlama acıyı azaltır ve rahatlama sağlar
- Kantaron yağı bebeklerde oluşan pişiklere karşı kullanıldığında etkili sonuçlar vermektedir
- Hematom adı verilen ciltteki mavi – mor lekelere karşı kullanılabilir. Bezelerdeki şişkinliklere karşı bölgeye sürülerek masaj yapılabilir.
- Kantaron yağı yazın ya da kışın ayaklarının ısınmamasından şikayet edenlere fayda sağlamaktadır
- Uygun şartlarda muhafaza edildiği zaman 2 ile 3 yıl arası tazeliğini ve etkisini koruyabilmektedir
- Damar büzücü etkisi nedeniyle iç ve dış varislere karşı etkilidir. Bunun için dahili olarak kullanılır. Yalnız dahili olarak kullanıldığında günde 1 tatlı kaşığı ölçüsünden fazlasını içmek uygun değildir
- Kantaron yağı ile ağrı olan bölgeye masaj yapılırsa ağrıları hafifletir
- Ağlayan bebeklerin karın bölgelerine bu yağla masaj yapıldığı zaman ağrıyı kısa sürede dindirebilmektedir
- Kantaron yağı yanıklarda ve haşlanmalarda kullanıldığında kısa sürede ağrıyı dindirebilme özelliği sayesinde rahatlatmaktadır. Yanık olan bölgenin mikrop kapmasını engelleyerek iyileşme sürecini hızlandırmaktadır
Kantaron yağı evinizdeki ecza dolabınızda mutlaka bulunmalıdır. Uygun şartlarda saklandığı zaman uzun süre etkisini koruyabilmesi oldukça önemli bir özelliğidir. Kantaron yağı şifalı bitkisel ilaçlara verilebilecek en etkili örneklerdendir.