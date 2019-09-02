Zor yaraların şifa kaynağı: Kantaron yağı

Kantaron yağının faydaları oldukça etkilidir. Kantaron yağının mucizevi faydası; kazalarda dış yaralara sürülerek, iç kanamalara karşı da içilerek olumlu etki yaratmasıdır. Kantaron yağı içildiği vakit damarları büzüştürebilme etkisi nedeniyle iç kanamaları durdurur. Ağlayan bebeklerin karın bölgelerine masaj yapıldığı zaman ağrıyı kısa sürede dindiren kantaron yağının faydaları haberimizde…

İŞTE KANTARON YAĞININ FAYDALARI

Kantaron yağının faydaları oldukça geniştir çünkü kantaron bitkisi birçok kimyasal etken madde içermektedir. Bir bitkinin içerdiği kimyasallar o bitkinin yağının kullanılması ile daha fazla etkinlik kazanmaktadır.

Yalnız faydalı yönlerinin ortaya çıkabilmesi için genellikle düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Önemli bir noktaya dikkatinizi çektikten sonra faydaları belirtilecektir, önemli olan nokta hangi şartlarda olursa olsun beklemediğiniz bir etkiye yol açarsa hemen kullanımı kesip bir sağlık uzmanına başvurunuz.

Kantaron yağının faydaları;

Kantaron yağının yaraları iyileştirme özelliği bulunmaktadır. Özellikle açık yara ve kesiklerde kullanımı çok olumlu sonuçlar vermektedir. Bu etkinliğin nedeni kantaron yağının antiseptik özellikteki kimyasal etkenler içermesinden dolayıdır

İltihaplanmalara karşı etkilidir ve yaraların olduğu yerlerde iltihap oluşumunu engeller

Damarlarda büzüşme etkisi oluşturur bu nedenle yaralar nedeniyle kanama olursa kanamaları kısa sürede keser

Kantaron yağı hücrelerin onarımını ve hücrelerin kendilerini yenileme süresini hızlandırır bu etkisi nedeniyle yaraların kısa zamanda iyileşmesini sağlamaktadır

Yaraya sürüldüğü zaman yaralar nedeniyle oluşan ağrıları ve sızıları dindirerek büyük oranda rahatlama sağlamaktadır

Kazalarda dış yaralara sürülerek, iç kanamalara karşı da içilerek fayda sağlamaktadır. Kantaron yağı içildiği vakit damarları büzüştürebilme etkisi nedeniyle iç kanamaları durdurur

Hücre yenilenmesini hızlandırıcı olması nedeniyle pürüzsüz bil cilde sahip olmak isteyenler kullanabilirler

Dahili kullanılan kantaron yağı kan şekerini düşürebilme gibi bir etkisi bulunmaktadır

Dahili olarak kullanıldığı zaman bağırsakların çalışmasını sağlaması nedeniyle kabızlığı önler

Hemoroid sonucu oluşan memelere bir pamuk yardımıyla kantaron yağı sürüldüğünde kısa sürede iyileşme sağlayabilmektedir

Masaj yapmak için kullanılabilir. Masaj yağı olarak kullanıldığında siyatik ve romatizmada fayda sağlamaktadır

Kantaron yağı sağ elin avucu ile bebeklerin karın bölgesine masaj yapıldığında karın ağrısını giderebilmektedir

Mide ülserine karşı Kantaron yağı kullanmak rahatlama sağlayabilmektedir

Güneş yanıkları için de kullanılabilir. Yanık olan bölgelere yağ sürüldüğünde rahatlama acıyı azaltır ve rahatlama sağlar

Kantaron yağı bebeklerde oluşan pişiklere karşı kullanıldığında etkili sonuçlar vermektedir

Hematom adı verilen ciltteki mavi – mor lekelere karşı kullanılabilir. Bezelerdeki şişkinliklere karşı bölgeye sürülerek masaj yapılabilir.

Kantaron yağı yazın ya da kışın ayaklarının ısınmamasından şikayet edenlere fayda sağlamaktadır

Uygun şartlarda muhafaza edildiği zaman 2 ile 3 yıl arası tazeliğini ve etkisini koruyabilmektedir

Damar büzücü etkisi nedeniyle iç ve dış varislere karşı etkilidir. Bunun için dahili olarak kullanılır. Yalnız dahili olarak kullanıldığında günde 1 tatlı kaşığı ölçüsünden fazlasını içmek uygun değildir

Kantaron yağı ile ağrı olan bölgeye masaj yapılırsa ağrıları hafifletir

Ağlayan bebeklerin karın bölgelerine bu yağla masaj yapıldığı zaman ağrıyı kısa sürede dindirebilmektedir

Kantaron yağı yanıklarda ve haşlanmalarda kullanıldığında kısa sürede ağrıyı dindirebilme özelliği sayesinde rahatlatmaktadır. Yanık olan bölgenin mikrop kapmasını engelleyerek iyileşme sürecini hızlandırmaktadır

Kantaron yağı evinizdeki ecza dolabınızda mutlaka bulunmalıdır. Uygun şartlarda saklandığı zaman uzun süre etkisini koruyabilmesi oldukça önemli bir özelliğidir. Kantaron yağı şifalı bitkisel ilaçlara verilebilecek en etkili örneklerdendir.