Kanserin panzehiri! Her gün bir bardak tüketirseniz...

Aslında bir baharat olan zerdeçalı artık aktarlarda ve süpermarketlerde kolaylıkla bulabiliyoruz. Hem kök hem toz halinde satılan zerdeçaldan bol şifalı bir çay hazırlamak ise çok kolay. Biz bu tarif için toz zerdeçal kullanmanızı öneriyoruz, zira kök zencefili evde rendelemek biraz zahmetli olabilir.

ZERDEÇAL ÇAYI İÇİN MALZEMELER

2 çay kaşığı öğütülmüş toz zerdeçal

2 su bardağı içme suyu

1 çay kaşığı zencefil

İsteğe göre bal ve limon suyu

ZERDEÇAL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Bir demlikte önce suyu kaynatın.

Su kaynadıktan sonra içine sırasıyla toz zerdeçalı ve zencefili ekleyin.

10 dakika demlenmesini bekleyin.

Demlendikten sonra çayı bir süzgeç yardımıyla bardağa alın ve biraz ılıdıktan sonra şifa niyetine için.

Tadından hoşlanmazsanız içine bal ve limon da ekleyebilirsiniz.

ZERDEÇAL ÇAYI NE SIKLIKLA İÇİLİR?

Zerdeçal çayını günde bir fincan içmeniz yeterli. Etkisini daha fazla göstermesi için sabah saatlerinde içmeye özen gösterin deriz.

Her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi zerdeçal çayının da fazlası size yarardan fazla zarar getirecektir. Özellikle safra ve mide sorunları olanlar zerdeçal çayını daha dikkatli tüketsin ve mümkünse tüketmeden önce doktoruna danışsın deriz.

Anti-inflamatuar özellikler taşıdığından eklem ve kas ağrılarına iyi geliyor.

Çok güçlü bir antioksidan olan zerdeçal çayı vücuttan ödemlerin atılmasını sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklarla savaşıyor.

Soğuk algınlığına, özellikle boğaz ağrısına anında çözüm oluyor.

Hafızayı güçlendiriyor, konsantrasyon gücünü artırıyor, stresi azaltıyor.

İltihapları kurutuyor, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor.

Kan dolaşımını artırıyor, anemiye iyi geliyor, ağrılı regl dönemleri yaşanmasına sebep olan rahim kistlerinin tedavisine destek oluyor.

Kalbin fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olarak kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Karaciğerin kendi kendini temizlemesine, detoks yapmasına yardım ediyor.

Antioksidan özellikleri sayesinde özellikle kuru ciltleri canlı ve yumuşak hale getiriyor.

Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımına destek oluyor, böylelikle zayıflamak isteyenlerin de yardımına koşuyor.

En önemlisini sona sakladık; içerdiği kurkumin pigmenti serbest radikallere karşı savaşıp hücre zarlarının hasar görmesini engelliyor; bu sebeple bilim insanları zerdeçalın yakın zamanda kansere çare olabileceğini söylüyor. Düzenli olarak zerdeçal çayı tüketmek de bu etkiyi destekliyor.