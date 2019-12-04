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  3. Kansere mucize çözüm! 14 günde iyileştiriyor

Kansere mucize çözüm! 14 günde iyileştiriyor

Kansere mucize çözüm! 14 günde iyileştiriyor

Tel Aviv Üniversitesi bilim insanları en ölümcül hastalıklardan pankreas kanserini 14 günde tedavi edecek bir molekül keşfetti.

Yahudi cemaatinin yayın organı Şalom’un Jerusalem Post’tan aktardığı habere göre üniversite laboratuvarlarında yapılan deneyde insandan alınan kanserli pankreas hücreleri önce bir fareye nakledildi, ardından 14 gün boyunca fare PJ34 adlı bir molekül enjekte edilerek tedavi edildi.  Yapılan gözlemlerde iki hafta içinde faredeki kanserli hücrelerin yüzde 90’sının yok olduğu anlaşıldı.

Pankreas kanseri dünyada geleneksel yöntemlerle tedavi edilmesi en zor kanser türü.  Günümüzde pankreas kanseri teşhisi konan hastalar beş yıl bile yaşayamıyor.

Prof. Malka Cohen Armon ve Dr. Talia Golan kurulan ekip tarafından  yapılan ve Şeba Tıp Merkezinin sponsor olduğu araştırmanın sonuçları Onkoloji konusunda bilimsel yayın yapan Oncotarget dergisinde yayınlandı.


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