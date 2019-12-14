Kanser riskini azaltıyor! Yeter ki tüketmekten kaçınmayın

Akdeniz ve Asya mutfağında kendine önemli bir yer bulan bu besin, humusa kattığı lezzet ile biliniyor. Lezzeti ve sağlığa faydası ile çok değerli bir besin olan tahinin yararlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BESİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Tahin, vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlarla dolu bir besindir. 1 çorba kaşığı (yaklaşık 15 gram) tahinin besin değerleri şöyle:Kalori: 90 kaloriYağ: 8 gramProtein: 3 gramLif: 1 gramKarbonhidrat: 3 gramPotasyum: 62.1 mgKalsiyum: 63 mg

YÜKSEK ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Tahin, yüksek antioksidanlar içeren besinler listesinde başlarda yer alıyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikal hasarını önlüyor. Bu özelliği ile kalp hastalığı, bazı kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların riskini azaltıyor.

HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

Tahini beslenme listenize eklemek için birçok neden var. Bunlardan biri de hastalıklardan korunmak. Düzenli tahin tüketmek, yüksek kolesterol, tip 2 diyabet, kalp hastalığı riskinin azalmasını sağlıyor.

KARACİĞERLERİ KORUYOR

Tahin, karaciğerleri hasarlardan koruyor. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bu besin tıpkı karaciğerler gibi böbreklerin de korunmasına fayda sağlıyor. Tip 2 diyabeti bulunan bir grup insan ile yapılan çalışmada, grubun bir kısmı 90 gün boyunca düzenli miktarda tahin tüketti. 90 günün sonunda tahin tüketenler diğer grup ile karşılaştırıldığında, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında iyileşmeler olduğu tespit edildi.

ANTİ-ENFLAMATUAR VE ANTİ-BAKTERİYEL BİR BESİNDİR

Tahin, yüksek oranda antienflamatuar bileşikler içeriyor. Bu özelliği ile tahin, akciğer hastalığı, yaralanma ve iltihap ağrılarını hafifletiyor. Aynı zamanda tahin, güçlü antioksidan içeriği ile anti-bakteriyel özelliğe de sahiptir. Bu besin, bazı Orta Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde yaraları tedavi etmek için kullanılıyor.

SİNİR SİSTEMİNİ VE BEYNİ GÜÇLENDİRİYOR

Tahinin, susamdan elde edildiğini söylemiştik. Uzmanlar, susamın insan beyni ve sinir hücrelerini koruduğunu söylüyor. Tahin de tıpkı susam gibi bu özelliği sahiptir. Yapılan çalışmalar, susamın Alzheimer oluşumuna engel olabileceği ortaya koydu.