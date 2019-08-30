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Kalp krizini gösteren 8 belirti!

Kalp krizini gösteren 8 belirti!

“Kalp Krizinin Belirtileri Nelerdir?” sorusunun cevabı halk tarafından oldukça merak edilmektedir. Çok sık karşılaşılan bu hastalığın belirtisi şiddetli kalp ağrısıdır. Kalp krizi, kalbi besleyen damarlardan birinin ani bir şekilde tıkanmasıyla meydana gelir. Kalp krizinin bir diğer belirtisi de mide üzerindeki ağrıdır, genellikle basit bir mide ağrısı olarak düşüldüğünden önemsenmeyebilir. Yaşlı insanlarda kalp krizi nefes darlığı yoluyla da ortaya çıkabilir.

Kalp krizine, sigara vb. tütün ürünleri kullanmak, sağlıksız kilo, yanlış ve hayavnsal besin ağırlıklı beslenme, fiziksel aktivite düzeyinde çok fazla yoğunluk sebep olabildiğinden dolayı bu gibi yanlış yaşam tarzlarını terk etmek gerekmektedir. Sağlıklı bir beslenme ve doktorunuza danışarak uygulayacağınız egzersiz programı kalp krizi riskinin önüne geçecektir. Ailede kalp krizi vakaları olan kişilerin daha dikkatli olması gerekmektedir. 

KALP KRİZİ

Kalp oksijen ve diğer besleyici maddeleri koroner arterler olarak adlandırılan kan damarları aracılığı ile sağlar Bu damarlarda kan akımı kesildiği zaman oksijen ve besleyici maddeler temin edilemez ve kalpte hasar meydana gelir. Ani gelişirse kalp krizi olarak adlandırılır. Damarlardaki tıkanıklık kısmi ise kan akımı azalır ve anjina denilen göğüs ağrısı oluşur. Bu durum kalp krizi habercisidir.

Kalp Krizi Belirtileri: Genellikle göğüste ağrı ve huzursuzluk hissi ile başlar birkaç dakikadan daha uzun sürer, tekrarlar. Göğüste huzursuzluk basınç,  sıkışma veya doluluk gibi hissedilebilir. Ağrı veya huzursuzluk kol, omuz, dirsek, çene, sırtta da hissedilebilir. Diğer semptomlar bulantı, kusma, bitkinlik, soluk görünme, soğuk terlemedir. Kadınlarda nefes darlığı, bulantı, kusma, sırt ve çene ağrısı daha çok görülür. Uzun süredir diyabeti olan kişilerde diyabetin sinirleri etkilemesi nedeniyle ağrı olmayabilir.

Kalbi besleyen damarlarda tam değil kısmi tıkanıklık olursa az da olsa kan akımı devam ediyorsa göğüs ağrısı veya göğüste rahatsızlık hissi olur,  kısa sürer. Kol, sırt, çene, boyun ve mideye yayılabilir. Aktivite, stres, aşırı sıcak veya soğuk başlamasına sebep olabilir. Uzun sürmesi, sık aralıklarla tekrarlaması, kalpte ritim bozukluğu ve nefes darlığı ile birlikte olması, ufak bir aktivitenin başlamasına sebep olması kötüye işarettir. Anjina geliştiği zaman istirahat etmek, doktorumuzun bu durumlarda kullanmamız için verdiği bir ilaç varsa kullanmak ve yine en kısa sürede doktora başvurmak gerekir.

KALPTEN BİLGİLER

  • Kalp tüm organlara kan pompalayan en önemli organımızdır.
  • Kalbi besleyen atardamarlarımızda yağ, kolesterol, kalsiyum ve kandaki öbür maddelerle oluşturulan plaklar kan  akımını azaltarak ya da tümüyle önleyerek kalp krizine yol açar.
  • Kan akımı hızla eski haline döndürülemezse kalbin etkilenen bölümü hasar görür, canlılığını yitirebilir; bu da hem ömrü kısaltır hem deömür boyu sürecek sorunlara yol açar.
  • Kalp krizi sonucu oluşan ölümlerin yarısı krizin başlamasından sonraki 3-4 saat içerisinde olur.
  • Kalp krizi sonrasında iyileşme, tedaviye ne kadar kısa sürede başlandığına ve hastanın tedaviye nasıl cevap verdiğine göre değişir.
  • Kalbinizin sağlığı için egzersiz yapın, dengeli beslenin ve sigaradan uzak durun.

HIZLI DAVRAN, HAYATINI KURTAR!

Kalp krizinin belirtilerinde tedaviye en hızlı şekilde başlamak için hemen 112 Acil Sağlık’ı ara.

KALP KRİZİNİ TANIYIN

En yaygın kalp krizi belirtileri şunlardır;

  • Daralma hissi, baskı ve sıkışıklık şeklinde hissedilen göğüs ağrısı.
  • Vücudun diğer bölgelerinde ağrı (tipik olarak sol kolda, boyunda ve çenede)
  • Nefes darlığı
  • Bulantı
  • Kusma
  • Düzensiz kalp atışı
  • Terleme
  • Endişe

Kadınlarda en sık görülen belirtiler nefes darlığı, halsizlik, hazımsızlık hissi ve yorgunluktur.

  • Kalp krizi kişiden kişiye farklılık gösterebilir.
  • Kalp krizi her zaman aniden olmaz; birkaç dakika içinde kademeli olarak gerçekleşebilir.
  • Belirtiler genellikle 20 dakikadan uzun sürer, ancak aralıklarla belirip, kaybolabilir.

HIZLI DAVRANIN

Kendinizin ya da çevrenizde birinin kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsanız derhal 112 Acil Sağlık’ı arayın. Ağrının çok ciddi olmadığını düşünüyorsanız veya kalp krizi olduğundan emin değilseniz bile beklemeyin. Tedavinin başlangıcından önceki sürenin uzunluğu kritik önem taşır ve gecikilen her dakika ölüm ve kalıcı hasar oluşma riskini yükseltir.

112 ACİL SAĞLIK’I ARAYIN

112’yi arayarak nerede olursanız olun, bulunduğunuz yerdeki acil sağlık hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

112 Acil Sağlık ekibi kalp krizini doğru şekilde değerlendirmek üzere eğitim görmüştür. Ayrıca ambulansta elektrokardiyogram (EKG) adı verilen, kalp fonksiyonlarını gösteren, ölçen ve farklı tipteki kalp krizlerini ayırt edebilen bir cihaz bulunmaktadır. Bu davranışınız, siz ya da yakınınızın geçirmekte olduğu kalp krizine en doğru müdahaleyi yapabilecek en iyi tedavi merkezine ulaştırılmasını sağlayacaktır.

Hastaneye yaya, kendi aracınızla ya da taksiyle gitmeyin. Kalp krizi hissettiğinizde akrabalarınızı ya da aile hekiminizi değil, hemen 112 ACİL SAĞLIK’ı arayın.

HAYATINIZI KURTARIN

Kalp krizi geçiriyorsanız, kalbinize giden kan akımızının yeniden sağlanması için acil tedavi görmeniz gerekmektedir.

Geçirdiğiniz kalp krizinin tipine göre gerekli tedavi değişebilir. Olabildiğince hızlı, doğru tedaviye ulaşmak ölüm riskini, kalp krizinin tekrarlama ihtimalini azaltır ve sizi, krizin uzun dönemli zararlarından korur.

En sık görülen kalp krizi tiplerinden birinin en etkili ve hayat kurtarıcı tedavisi, tıkanan damarın fiziksel olarak yeniden açılması ve kan akımının sağlanmasıdır. Bu işleme partükan kroner girişim (pPKG) adı verilir.

 

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