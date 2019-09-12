Kakao yağı yara izlerini yok ediyor!

Kakao yağı, çikolata yapmak için kullanımı yaygın olsa da aslında insan sağlığı ve cildimiz için inanılmaz etkilere sahip. Birçok kozmetik ürününde bulunan kakao yağını farkında olmadan cildinizde kullanmış olma ihtimaliniz çok yüksektir. Kakao yağının faydaları arasında kuru saçlar için saç bakımı sağlaması, yıpranmış saçları güçlendirmesi gibi yararları vardır.

KAKAO YAĞI FAYDALARI NELERDİR ?

Kakao yağı satın alırken soğuk pres yöntemi ile elde edilmiş olmasına, hiçbir katkı ve koruyucu madde içermemesine, % 100 kakao yağı olmasına dikkat edilmelidir. Kakao yağının faydaları şöyledir:

• Bağırsak parazitlerinin düşürülmesine yardım eder.

• Kalbe iyi gelir. Kalp krizi geçirme riskini azaltır.

• İdrar arttırır.

• Beyne faydalıdır.

• Hemoroide iyi gelir.

• Hormon dengesini sağlar.

• Kas ağrılarını rahatlatır.

• Böbrek hastalıklarına karşı koruma sağlar.

• Vücut yorgunluğunun azaltılmasına yardım eder. Stresi yok eder. Zindeliği arttırır.

• İyi bir antioksidan kaynağıdır. Oleik asit, palmitik asit, stearik asit gibi antioksidan bileşikler içerir.

• Bağırsakları rahatlatır. Bağırsak hareketlerini düzenler. Bu sayede kabızlığı önler. Hazımsızlığa iyi gelir.

• İştah açar.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir. DNA hasarı ve hücrelerde mutasyon oluşumunu engellemeye yardım eder.

KAKAO YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

• Kuru saçlar için saç bakımı sağlar.

• Yıpranmış saçları güçlendirir.

• Kepek oluşumunu engeller.

• Saç dökülmesini azaltır.

• Parlaklık sağlar.

KAKAO YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

• Cildi nemlendirir. Kuru ciltlere iyi gelir. Cildin kuruyarak çatlamasını ve soyulmasını önler. Cilt kuruluğuna karşı hint yağı, jojoba yağı, hindistan cevizi yağı yada argan yağı ile karıştırarak cildinize sürebilirsiniz.

• Vücut çatlaklarını yok etmesi, yarıklara fayda sağlaması faydaları arasındadır. Gebe kadınlar hamilelikleri boyunca kakao yağı kullanarak çatlak oluşumunu önleyebilir.

• Cildi bronzlaştırır.

• Dudak çatlaklarının oluşmasını engeller. Güneş ve rüzgardan etkilenerek çatlayan dudakları yumuşatır.

• Hassas ciltler için de koruyucu bir tabaka oluşturur.

• İçeriğindeki E vitamini sayesinde cilde yumuşaklık ve esneklik verir.

• Erken yaşlanmayı ve kırışıklık oluşumunu önler.

• Egzama, sedef hastalığı, yanık, kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları için kullanılabilir.

• Ağız yaralarına iyi gelir.

• Traş sonrasında cildi nemlendirir.

• Yara izlerini yok eder.

KAKAO YAĞI NE İŞE YARAR?

• Pasta, kek yada çikolata yapımında kullanılabilir.

• Güneşin zararlı ışınlarından korunmak ve bronzlaşmak için plajda, kumsalda kullanılabilir.

• Losyon ve kremlere ilave edilir.

• Ciltte çeşitli nedenlerle oluşan çatlak ve yarıklar için kullanılabilir.

KAKAO YAĞI NASIL KULLANILIR?

• Cilde olan faydalarından yararlanmak için çeşitli yağlar ile seyreltilerek kullanılabilir.

• 1 tatlı içilerek kullanılır.

KAKAO YAĞININ FİYATI NEDİR?

İnternet sitelerinden satın alabilirsiniz. Genellikle 50 ml küçük cam şişelerde satılır. 50 ml kakao yağının fiyatı 10 TL ile 15 TL arasındadır.

KAKAO YAĞININ ZARARLARI NELERDİR?

• Kalorisi yüksektir. Fazla miktarda tüketildiğinde kilo aldırır. Obeziteye neden olabilir.

• Bazı kişilerde kızarıklık, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

• Aşırı miktarda tüketilirse baş ağrısı, göğüs ağrısı, uykusuzluk, nefes alıp verirken zorlanmaya neden olabilir.